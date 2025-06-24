Okul Müdürü Ziya Tüzel’in verdiği bilgiye göre, iki öğretim yılına yayılan bir projenin ikinci aşaması olan bu ziyaretin öncesinde, 19 Mayıs TMK öğrenci ve öğretmenleri online kurslara katılarak AB ve AP hakkında bilgilendirildi. 16-20 Haziran tarihleri arasında Belçika'da bulunan kafile, AP’yi ziyaret etti ve Brüksel, Bruges, Antwerpen ve Ghent şehirlerine de kültür gezileri yaptı.