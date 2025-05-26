Lefkoşa’da internet üzerinden kredi kartı bilgilerini ele geçirip kullanma suçundan iki kişi tutuklandı.

Lefkoşa’da 20 yaşındaki Ziyarad Baramov ve 20 yaşındaki Alişer Bahtiyarov,

sosyal medya uygulaması Telegram'da banka reklam sayfası açarak, sayfaya giren bazı kişilerin kredi kartı bilgilerini ele geçirdi.

Baramov ve Bahtiyarov'un kart bilgilerini kullanarak internet üzerinden 11 cep telefonu satın aldığı, sahte banka ödeme belgesi düzenleyip tedavüle sürdüğü ve sahtekarlıkla 187 bin 484 TL temin ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Lefkoşa'da meydana gelen 'Sahte Banka Ödeme Belgesi Düzenleme ,Tedavüle Sürme, Kişisel Verileri Elde Edip Kullanma ve İkamet İzinsiz suçlarından tutuklanan Ziyarad Baramov ve Alişer Bahtiyarov dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemeye olguları aktardı. Polis, 2024 ve 2025 yılları içerisinde iki zanlının sosyal medya platformu olan Telegram isimli site üzerinden sahte isimi Sülün Osman olan bir şahıs ile tanışarak, bu şahısın bankalara ait sahte reklam sayfası açarak müşterilerin konu sayfaya girmesi ile kredi kartı bilgilerini alıp kendilerine vermesi üzerine Lefkoşa'da “Sharaf” isimli iş yerinin internet uygulaması üzerinden söz konusu kart bilgilerini kullanıp ilk tespitlere göre 11 adet Xıoamı marka Poco X7 Pro marka cep telefonu satın alıp “Sahte Banka Ödeme Belgesi Düzenleme Ve Tedavüle Sürme Ve Kişisel Verileri Elde Edip Kullanma” suçunu işleyip toplamda 187.484 TL parayı temin ettiklerini söyledi.

Polis, Alyshır Bahtiyzrov’un yapılan muhaceret kontrolünde 30.09.2023 tarihinden itibaren 542 gün yetkili makamdan izinsiz KKTC’de ikamet ettiğinin tespit edildiğini, her iki zanlının da tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlıların evinde arama yapıldığını, iki adet bilgisayar ve 2 adet cep telefonu emare olarak alındığını belirtti.

Soruşturmanın yeni başladığını belirten polis, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken evraklar ve kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Zanlı Bahtiyarov'un avukatı müvekkilinin Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kontrolden geçirilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. Yargıç, her iki zanlının da doktor kontrolünden geçirilmesine direktif verdi.