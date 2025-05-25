Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2025-2026 öğretim yılı için düzenlediği “KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”, yoğun ilgi ile düzenlendi. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde üç merkez ve 30 salonda gerçekleştirilen sınava 1850 öğrenci katıldı. Öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane, İrfan Günsel Kongre Merkezi ve Eczacılık Fakültesi’nde düzenlenen sınavda ter dökerken velileri de dışarıda büyük heyecan yaşadı.

Geleceklerini şekillendirmek için adanın pek çok noktasından gelerek Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde buluşan öğrenciler, sınav sonuçlarına göre, Yakın Doğu Üniversitesi’nin 21 fakültesi, 3 yüksekokulu ve 2 meslek yüksekokulundaki 500’e yakın lisans ve ön lisans programına yerleştirme hakkına sahip olacaklar.

En iyi ilk 10 Türk üniversitesi arasında!

Yakın Doğu Üniversitesi, 2025 Mart ayında ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı’nın hazırladığı “2024-2025 Dünya Üniversiteler Sıralaması”nda dünya genelinde 40 basamak yükselmişti. Aynı araştırmada Türkiye, KKTC ve Türk Cumhuriyetlerini kapsayan coğrafyada “En İyi İlk 10 Türk Üniversitesi” arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs genelinde en iyi üniversite olarak gösterildi.

Yakın Doğu Üniversitesi, Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education’ın dünyadaki en iyi 50 yaş altı üniversiteleri sıraladığı “Genç Üniversiteler Sıralaması 2024”te de dünya genelinde 139’uncu sırada yer alıyor.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Sınavımıza katılan 1850 genç, geleceğe dair büyük bir yolculuğa adım atmış oldu. Biz de bu yolculukta her zaman onların yanında olacağız.”

Düzenledikleri KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavına öğrencilerin yoğun ilgi göstermesinden duyduğu mutluluğu ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Üniversitemize gösterilen bu yoğun ilgi, bizler için hem büyük bir mutluluk hem de önemli bir sorumluluk” dedi.

“Yakın Doğu Üniversitesi olarak yalnızca akademik başarılarla yetinmiyor; aynı zamanda öğrencilerimizin bireysel gelişimlerini destekleyen, onları araştırma, üretme ve sorgulama kültürüyle yetiştiren bir eğitim anlayışını benimsiyoruz” diyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Bu yıl sınavımıza katılan 1850 genç, yalnızca bir sınava değil, aynı zamanda geleceğe dair büyük bir yolculuğa adım atmış oldu. Biz de bu yolculukta onların yanında olmaktan gurur duyuyoruz” ifadesini kullandı.