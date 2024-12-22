İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 18. haftanın dev müsabakasında Barcelona, Atletico Madrid'i konuk etti.

Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan dev maçın ilk yarısını Barcelona, Pedri'nin 30. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Konuk Atletico Madrid, 60. dakikada Rodrigo De Paul ile skoru 1-1'e getirdi.

Atletico Madrid'de ikinci yarıda oyuna giren Trabzonspor'un eski oyuncusu Alexander Sörloth, 90+6. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi.

Kalan sürede skor değişmedi ve Diego Simeone'nin öğrencileri, galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Bu galibiyetle Atletico Madrid, puanı 41'e çıkararak La Liga'da liderliğe yükseldi.

ATLETİCO MADRİD, 18 YILLIK SERİYİ BİTİRDİ

Öte yandan Atletico Madrid, bu sonuçla 18 yıl sonra Barça'yı deplasmanda yenme başarısı gösterdi. Madrid ekibinin Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone de kariyerinde ilk kez Barcelona deplasmanından galibiyetle ayrıldı.

BARÇA TEPETAKLAK!

Ligde galibiyet hasreti 3 maça çıkan Hans Dieter Flick yönetimindeki Barcelona ise 38 puanda kalırken liderlik koltuğunu da rakibine kaptırdı.

Sezona fırtına gibi başlayan Katalan ekibi, 12. haftaya kadar sadece bir kez sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı.

13. haftadaki 1-0'lık Real Sociedad yenilgisi sonrası düşüşe geçen Katalan ekibi, son 7 hafta sadece 1 galibiyet alabildi.