Mahkeme, saldırının arkasındaki isim olarak suçlanan Halid Şeyh Muhammed'in idam cezası riskinden kurtulmasını sağlayacak bir anlaşmayı Cuma günü iptal etti. Anlaşma iki yıl boyunca müzakere edildi ve bir yıl önce Guantanamo Körfezi'ndeki tutukluları göz ardı etmekle görevli askeri savcılar ve üst düzey Pentagon yetkilileri tarafından onaylandı.

Anlaşma, Muhammed ve diğer iki sanığın şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırılmasını öngörüyordu.

Muhammed'in, kaçırılan uçakları Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon'a düşürme planını tasarlayıp yönettiği iddia ediliyor.