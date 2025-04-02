Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, 1-7 Nisan Kanser Haftası’nın kanserle mücadelede farkındalık oluşturmasının önemine vurgu yaptı.

Vakıftan yapılan açıklamada, her yıl nisan ayının ilk haftasının "Kanser Haftası" olarak anıldığı ve bu hafta boyunca kanserle mücadelede farkındalık oluşturulmaya çalışıldığı belirtildi.

2001 yılında kurulan ve sağlık alanında faaliyet gösteren Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı'nın, erken tanının önemini vurgularken, kanser teşhisi almış çocuklar ve ailelerine maddi ve manevi destek sağlamaya devam ettiği ifade edildi.

Kemal Saraçoğlu Vakfı'nın, 0-21 yaş arası kanser teşhisi almış çocuklara ve ailelerine tedavi, ilaç, gıda, eğitim, sosyal ve psikolojik destek sağladığı kaydedilen açıklamada, Vakfın tüm faaliyetlerini halktan gelen bağışlarla sürdürdüğü ve 2024 yılında çocuklar için toplam 2 milyon 356 bin 705,72 TL harcandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Vakfın doktorlarla iş birliği içinde, devlet hastanelerinde yapılmayan birçok test ve tahlili, Güney Kıbrıs’taki bağlantıları sayesinde ücretsiz olarak halka sunarak erken tanıya katkıda bulunduğu ifade edildi. Vakfın, 2001 yılından bu yana, Güney Kıbrıs’taki Karaiskakio Vakfı ile ortak çalışmalar yürüterek, ilik/kök hücre nakli bekleyen hastalara umut oldukları belirtildi.

Bugüne kadar 101 Kıbrıslı Türk donörün, dünyada nakil bekleyen hastalara hayat verdiği kaydedilen açıklamada, Vakfa bağış yapmak isteyenlerin operatörlerden “KSV” yazarak 4110’a SMS atabileceği, bankalar aracılığıyla bağış yapabileceği veya www.kemalsaracoglu.org/onlinebagis/ adresinden çevrimiçi bağış yapabilecekleri ifade edildi.

Daha fazla bilgi için +90 (392) 227 0616 – 17, +90 (542) 850 8700 ve +90 (542) 880 8700 numaralı telefonlardan ve sosyal medya hesaplarından Vakıf yetkililerine ulaşılabileceği belirtildi.