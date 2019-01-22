Devlet, taşeron işçilerle zarara uğratılıyor

HALKIN SESİ’ne konuşan Kamu İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, devlet çalışanlarının Ocak ayı maaşlarına yüzde19.88’lik artışın yansıtılacağını ancak bu rakamın gerçekleri yansıtmadığını söyleyerek, DPÖ’nün bu çalışmaları nasıl yaptığını halkla paylaşması gerektiğini belirtti

HALKIN SESİ-Özel

Kamu İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, projelerini ve gündemdeki konularla ilgili görüşlerini HALKIN SESİ’ne anlattı.

Serdaroğlu, göreve geleli henüz 3 ay olmasına karşın sendika yönetimi olarak çalışanların haklarını korumak ve daha ileriye götürmek için birçok proje üzerinde çalıştıklarını anlattı.

Yeni asgari ücret konusunda çalışmaların tamamlandığını anımsatan Serdaroğlu, 2018 Ocak ayına göre toplumun alım gücünün %41 azaldığına işaret ederek, bunun da asgari ücretin 3600 TL gibi bir rakam olması anlamına geldiğini söyledi.

Serdaroğlu, alım gücünü tekrardan aynı seviyeye çekmek isteniyorsa gerçek rakamın bu olduğunu vurguladı.

DPÖ verilerine göre devlet çalışanlarının Ocak ayı brüt maaşlarına %19.88’lik bir artışın yansıtılacağını da anımsatan Kamu İş Başkanı, bu rakamın da gerçekleri yansıtmadığını, DPÖ’nün şeffaf bir şekilde bu çalışmaları nasıl yaptığını halkla paylaşması gerektiğini ifade ederek sepetteki mallar konusunda yeniden bir düzenlemeye gidilmesini talep etti.

“DPÖ BAĞIMSIZ OLMALI”

Ahmet Serdaroğlu, DPÖ’nün bağımsız bir kurum olmasını da talep ederek, “Böyle olursa her iki taraf da daha şeffaf şekilde çalışabilir. Sendikalar da, işverenler de. Bugün insanlar arabalarını servise bile götüremiyor. Bir baksınlar bakalım artık insanlar restoranlara ne kadar gidebiliyor” şeklinde konuştu.

Hayat pahalılığı ve dövizdeki artış düşünüldüğü zaman Kamu İş olarak asgari ücrette kırmızı çizgilerinin minimum 3200 TL olduğunu açıklayan Serdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın da asgari ücreti iyi bir seviyeye getireceği konusunda açıklama yaptığını anımsattı.

ÖZEL SEKTÖRDE SENDİKALAŞMA İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTIK

Özel sektörde sendikalaşmanın daha fazla artması konusunda çalışmalar yapıldığının anımsatılması üzerine de Serdaroğlu, “Biz sendika olarak bu konuda bir çalışma başlattık. Sendikalardan korkmasınlar, sendikalar işletmenin daha kaliteli hizmet alması için çabalar. Kaliteli bir ticaret için önce çalışanın huzuru ve mutluluğu önemlidir. Ancak bu durumda işletmeler çalışanlarını ellerinde tutarak işletmelerini büyütebileceklerdir. Böylece hem kendi işletmeleri büyüyecek, hem de ülkeye destek olacaklardır.” dedi.

Kamu İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, kendilerinin 3 ay önce ezber bozmak için yönetime geldiklerini söyleyerek, gelmiş geçmiş siyasilerin bugüne kadar çalışanlar arasında siyasi ayırım yapmaksızın onları çalıştırmış olmaları halinde bugün bu noktada olunmayacağına vurgu yaptı.

“Siyasiler kişilerin oyunu kaybetmesinler diye yapmaları gerekeni zamanında yapmadılar ve bugün artık odacıya bile söz geçiremez olduk. Artık siyasetten uzaklaşmalıyız. İktidara hangi siyasi parti gelirse gelsin, bilecek ki kendi tabanına değil, ülkeye hizmet edecek” diyen Serdaroğlu, bunun yapılması halinde kamuda verimliliğin hızlı bir şekilde artacağını söyledi.

CTP İZİN VERMİYOR

Girne Mahkemesi’nde grevde olduklarını ve üç aydır hükümet ile yapılan temaslarda personel sıkıntısının çözüleceği sözü aldıklarını ve Maliye Bakanlığı’nın da personel alımı için yetki verdiğini anlatan Serdaroğlu, ancak bugün hala Başbakanlığın bu konuda adım atmadığından sitem etti.

Kamu İş Başkanı, “Güvenilir bir kaynaktan aldığımız bilgiye göre, Başbakan açlık grevi de yapan CAS çalışanlarının arasından bu istihdamı yapmak istiyor. Ancak örgütü CTP buna karşı çıkıyor. Bu karşı çıkışın nedeni de, zamanında CAS çalışanlarının UBP tarafından partizanca işe alınmış olmalarıdır” dedi.

Son günlerin tartışma konularının başında gelen Dome Otel konusunda da açıklamalarda bulunan Ahmet Serdaroğlu, Dome Otel ile Vakıflar İdaresi’nin kar ortaklığı konusunda 7-8 aydır anlaşamayarak yeni sözleşmeyi imzalamadığını, Vakıflar İdaresi’nin de bunun için ihaleye çıkmak istediğini anımsattı.

“DOME OTEL KONUSUNDA İHALEYE ÇIKILIRSA BİZ DE VARIZ”

Serdaroğlu Vakıflar İdaresi’nin buradan iyi bir kar elde ederek hayır işi yapmak istediğini belirterek, tartışmalar içerisinde yanlış yapılan kiralamalar örnek gösterilerek yanlışa yanlışla cevap verilmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını söyledi.

“Kamu İş bunu kabul edemez. Burası halkın malıdır, kişilerin değil. Orası artık kişiselleşti bize göre ve birçok çalışanın hakkı gasp edildi” diyen Serdaroğlu, Vakıflar’ın Dome Otel için ihaleye çıkması durumunda Kamu İş olarak şartnameyi alacaklarını ve şartların kendilerine uygun gelmesi halinde süratle üyelerinin onayına sunarak ihaleye gireceklerini açıkladı.

“2019 KRİZİNİ ATLATMAK İÇİN HEP BİRLİKTE ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYALIM”

Kamu İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, 2019’da da ekonomik krizin devam etmesinin beklendiğinin anımsatılması üzerine de, hükümetin aldığı kararları sendikalarla paylaşması ve birlikte hareket edilmesi halinde kendi üzerilerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Karşılıklı iyi niyet olduktan sonra 2019’un en az zararla atlatılabileceğine inanç belirten Serdaroğlu, “ Ancak hükümetler iyi niyetliyiz deyip de çalışandan kesip kendileri bol keseden dağıtmamalı” dedi.

Serdaroğlu, herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini, 2018’de hükümetin ekonomik tedbirden bahsederken siyasi partilere %30 artış yaptığını anımsatarak, bunun gibi şeylerin bu yıl yaşanmamasını diledi.

TAŞERON İŞÇİ ALINARAK DEVLET ZARAR ETTİRİLİYOR

Kamu İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, son olarak kamuya işçi alınması konusuna da değinerek, ekonomik tedbirler kapsamında yıl içerisinde belli bir sayıda kişinin kamuya istihdam edildiğini ancak emekli olanların yerine istihdam yapılabileceğini söyledi.

Alınan taşeron işçilerin hükümete daha pahalıya mal olduğunu, taşeron kazanırken, işçinin ve devletin kaybettiğini anlatan Serdaroğlu, “ Bu tasarruf değildir. Bu konuda hükümet edenlerin adım atmalarını beklerim. Burada işçilerin sosyal sigortası, ihtiyat sandığı ödenmez. Sürekli işçi değiştirilir. Özel sektörün sendikalaşmasından bahsedilir ancak devlette tasarruf edilecek diye alınan sendikasız çalışanlar vardır. Bu kabul edilemez” dedi.