MSA parkeye iniyor

Mağusa Spor Akademisi voleybolda ilk kez parkede mücadele etmeye hazırlanırken, Yıldız Kızlar Ligi’nde bugün Türk Eğitim Derneği ile karşılaşacak

Mağusa Spor Akademisi Derneği, futboldan sonra voleybolda da boy göstermeye hazırlanırken, Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenecek olan “Yıldızlar Ligi” kategorisinde lige katılacak.

Mağusa Spor Akademisi Voleybol “Yıldız Kız” takımı ilk maçına bugün saat 16:00’da Lefkoşa Necati Taşkın Spor Salonu’nda Türk Eğitim Derneği’ne (TED) karşı çıkacak. İlk kez resmi olarak bugün parkede olacak olan Mağusa Spor Akademisi, Yıldız Erkekler Ligi’nde de mücadele edecek. 21 Aralık’ta başlayacak olan yeni sezonun ilk maçında Mağusa Spor Akademisi, Yeni Erenköy Belediyesi ile karşılaşacak.

Ahmet Ogan başkanlığındaki Mağusa Spor Akademisi Derneği’nde, yönetici Tahir Çapkıner voleybol şubesi sorumluluğunu üstlenirken, antrenör Kemal Şah, antrenör Ertan Fellahoğlu ve antrenör Zalihe Postacıoğlu, takımları liglere hazırlıyorlar.