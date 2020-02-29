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Liverpool'un serisine Watford son verdi

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Premier Lig'in 28. haftasında lider Liverpool, küme düşme hattında yer alan Watford'a 3-0 mağlup oldu. Bu sezon ligdeki ilk yenilgisini alan Liverpool'un 44 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Liverpool'un serisine Watford son verdi

Premier Lig'in 28. haftasında namağlup unvanlı Liverpool, deplasmanda Watford ile karşılaştı.

Vicarage Road Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 54 ve 60. dakikalarda Ismaila Sarr'ın golleriyle 2-0 öne geçti. Gollerin şokunu üzerinden atmaya çalışan Liverpool, rakip kaleye baskısını artırsa da 72. dakikada Troy Deeney fileleri havalandırarak Watford'u 3-0 öne geçti. İlerleyen dakikalarda iki takımın atakları sonuçsuz kalınca 90 dakika sonunda 3 puanın sahibi Watford oldu.

Bu sonuçla Liverpool ligde ilk yenilgisini almış oldu. Liverpool 79 puanla liderliğini sürdürürken, Watford ise puanını 27'ye yükseltti.

Ligde üst üste 18 maç kazanarak Manchester City'nin 2017-18 sezonunda kırdığı İngiltere liginin en uzun galibiyet serisi rekoruna ortak olan Liverpool, bu mağlubiyetle rekoru kırma şansını yitirdi.

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