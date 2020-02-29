Juventus-Inter derbisi ertelendi

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 26. haftasında oynanması gereken 5 maçın, ülkenin kuzey bölgelerinde yoğun şekilde görülen koronavirüs vakaları sebebiyle 13 Mayıs'a ertelendi

Ülkede şu ana kadar 21 kişinin ölümüne, 800'ü aşkın kişinin de bundan etkilenmesine yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Serie A'da maçların ertelenmesine neden olmaya devam ediyor.

Serie A Lig Birliği'nden yapılan resmi açıklamada, bu hafta sonu, daha önce tedbir maksatlı seyircisiz oynanması kararı alınan 26. hafta maçlarından, Juventus-Inter, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia ve Udinese-Fiorentina maçlarının 13 Mayıs tarihine ertelendiği bildirildi.

İtalya Kupası finali için daha önce kararlaştırılan 13 Mayıs tarihine erteleme maçlarının konulması üzerine, kupa finali de 20 Mayıs’a alındı.

Serie A'da geçen haftada da koronavirüs endişesi sebebiyle Inter-Sampdoria maçı ileri bir tarihe ertelenmişti.