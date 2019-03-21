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SAYTEV’de hedef Türkiye İkinci Ligi

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SAYTEV’de hedef Türkiye İkinci Ligi
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Kuzey Kıbrıs masa tenisi Federasyonu büyük kadınlar  liginde zirveye oynayan ve Türkiye masa tenisi üçüncü liginde lider olan, KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği büyük kadın  takımı için Çarşamba akşamı, KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği sponsoru Saydam Tarih ve Eğitim Vakfı (SAYTEV) bir yemek verdi. Antrenör Menteş Baytaroğlu, sporcular Elif Töre,Yağmur Aktunç, Sude Köknel ve Şerif Kuyucu, Baran Kantara ve Mert’in hazır olduğu yemekte onlara hitaben bir konuşma yapan SAYTEV  başkanı  Göksel Saydam, hedeflerinin KKTC’de büyüklerde şampiyon olmak ve Türkiye üçüncü liginde şampiyon olup,ikinciliğe yükselmek olduğunu belirtti.Başkanı Saydam konuşmasına devamla şunları vurguladı: “ İnşallah hedeflerimize ulaşacağız ve gelecek sezon her iki lige daha da hazırlıklı gireceğiz. Sezon öncesi yabancı takımlarla da hazırlık yapacağız. Bu arada alt yapı çalışmalarımız için Şehit Ertuğrul İlkokulu ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile bir protokol yaptık. Okulun sporcularını masa tenisi dalında eğiteceğiz. Sporcular için okulun salonuna soyunma ve WC yaptırdık, 7 masa ve bariyerler alındı. Çalışmalarımız artarak devam edecek.”

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