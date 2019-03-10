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SAYTEV, İkinci Lige yükseldi

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SAYTEV, İkinci Lige yükseldi
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Türkiye Masa Tenisi Kadın 3. Liginde mücadele eden KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği (SAYTEV) Kadın Takımı, İzmir’de Cuma ve Cumartesi günlerinde yapılan ikinci ayak mücadelesinde oynadığı altı maçtan beş galibiyet ve bir mağlubiyet aldı.

SAYTEV gösterdiği üstün performans sonrasında İkinci Lige yükseldi. Zekai Soyadlı’nın idareci olduğu kafilede antrenör olarak Menteş Baytaroğlu, sporcular olarak Elif Töre, Yağmur Aktunç, SudeKöknel ve Şerif Kuyucu yer alıyor.

SAYTEV’in maç sonuçları şöyle:

SAYTEV-Sakarya:3-0

SAYTEV-Ankara Büyük Kolej:3-0

SAYTEV-İsparta:3-1

SAYTEV-Hatay:1-3

SAYTEV-Elazığ:3-0

SAYTEV-Ankara Özel Spor:3-0

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