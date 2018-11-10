SAYTEV'den süper başlangıç

SAYTEV’in sponsor olduğu ve hocalığını Levent Menteş Baytaroğlu ve Zekai Soyadlı’nın üstlendiği bayanlar takımı KKTC'de bir ilki başararak , Türkiye Masa Tenisi Ligleri'ne katılma şansını yakaladı. Yağmur Aktunç, Sude Köknel, Şerif Kuyucu ve Elif Töre'den oluşan SAYTEV Kız Takımı 17 takımdan oluşan Türkiye Masa Tenisi Üçüncü Ligi'nde mücadele ediyor . İlk gün müsabakalarında üç maç yapan SAYTEV Bayan Masa Tenisi Takımı, geçen senenin lig üçüncüsü takımını da yenerek üç de üç yaparak, namağlup yoluna devam ediyor. Pazar gününe kadar maçlar oynayacak olan SAYTEV'in dün aldığı sonuçlar şöyle:

SAYTEV 3 - Şahinbey Gaziantep 1

SAYTEV 3 - Şht. Hakan Kabil 1

SAYTEV 3 - Muğla 0