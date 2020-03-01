Masa Tenisinde büyük heyecan

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Ligi’nde ikinci devre oynanan karşılaşmalarla başladı.
Büyük Erkekler Ligi’ne önümüzdeki Cumartesi oynanacak onuncu ve on birinci ayak maçlarıyla devam edilecek.
Oldukça çekişmeli ve heyecanlı maçlara sahne olan günde alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şu şekilde oluştu:
8. Ayak
|
Girne Amerikan Üniversitesi
|
-
|
By
|
Lefke Avrupa Üniversitesi
|
4-0
|
Sütlüce
|
Anka Spor Derneği
|
4-0
|
Gençlik Gücü
|
Dumlupınar
|
4-2
|
Akdeniz Spor Birliği
9. Ayak
|
Girne Amerikan Üniversitesi
|
4-1
|
Sütlüce
|
Lefke Avrupa Üniversitesi
|
4-0
|
Gençlik Gücü
|
Anka Spor Derneği
|
4-0
|
Akdeniz Spor Birliği
|
Dumlupınar
|
-
|
By
|
BüyükErkeklerLigi
|
Takım
|
O
|
P
|
1.
|
LefkeAvrupaÜniversitesi
|
8
|
16
|
2.
|
AnkaSporDerneği
|
8
|
15
|
3.
|
GirneAmerikanÜniversitesi
|
7
|
12
|
4.
|
Dumlupınar
|
7
|
11
|
5.
|
Sütlüce
|
8
|
10
|
6.
|
AkdenizSporBirliği
|
8
|
9
|
7.
|
GençlikGücü
|
8
|
8