Masa Tenisinde büyük heyecan

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Ligi’nde ikinci devre oynanan karşılaşmalarla başladı.

Büyük Erkekler Ligi’ne önümüzdeki Cumartesi oynanacak onuncu ve on birinci ayak maçlarıyla devam edilecek.

Oldukça çekişmeli ve heyecanlı maçlara sahne olan günde alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şu şekilde oluştu:

8. Ayak

Girne Amerikan Üniversitesi - By Lefke Avrupa Üniversitesi 4-0 Sütlüce Anka Spor Derneği 4-0 Gençlik Gücü Dumlupınar 4-2 Akdeniz Spor Birliği

9. Ayak

Girne Amerikan Üniversitesi 4-1 Sütlüce Lefke Avrupa Üniversitesi 4-0 Gençlik Gücü Anka Spor Derneği 4-0 Akdeniz Spor Birliği Dumlupınar - By