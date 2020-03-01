banner411
banner69
Kaymaklı’ya kaymak gibi galibiyet
Kaymaklı’ya kaymak gibi galibiyet
1 0
Barikatta isyan
Barikatta isyan
13 0
 
Mesarya Süper Lige geliyor
Mesarya Süper Lige geliyor
456 0
Dörtyol’a üç Dum Dum kurşunu
Dörtyol’a üç Dum Dum kurşunu
171 0
Pulyacılar’ın kupa mutluluğu
Pulyacılar’ın kupa mutluluğu
188 0
Kayıp Alman turist için Alsancak bölgesinde arama yapıldı
Kayıp Alman turist için Alsancak bölgesinde arama yapıldı
47 0
Girne'de Koop kazandı
Girne'de Koop kazandı
31 0
banner374

Masa Tenisinde büyük heyecan

banner27

Masa Tenisinde büyük heyecan

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Ligi’nde ikinci devre oynanan karşılaşmalarla başladı.

Büyük Erkekler Ligi’ne önümüzdeki Cumartesi oynanacak onuncu ve on birinci ayak maçlarıyla devam edilecek.

Oldukça çekişmeli ve heyecanlı maçlara sahne olan günde alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şu şekilde oluştu:

8. Ayak

Girne Amerikan Üniversitesi

-

By

Lefke Avrupa Üniversitesi

4-0

Sütlüce

Anka Spor Derneği

4-0

Gençlik Gücü

Dumlupınar

4-2

Akdeniz Spor Birliği

            9. Ayak

Girne Amerikan Üniversitesi

4-1

Sütlüce

Lefke Avrupa Üniversitesi

4-0

Gençlik Gücü

Anka Spor Derneği

4-0

Akdeniz Spor Birliği

Dumlupınar

-

By

BüyükErkeklerLigi

Takım

O

P

1.

LefkeAvrupaÜniversitesi

8

16

2.

AnkaSporDerneği

8

15

3.

GirneAmerikanÜniversitesi

7

12

4.

Dumlupınar

7

11

5.

Sütlüce

8

10

6.

AkdenizSporBirliği

8

9

7.

GençlikGücü

8

8

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.