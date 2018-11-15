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İbrahim ve Elif şampiyon oldu

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Masa Tenisi’nde Cumhuriyet Kupası oynanırken, erkeklerde İbrahim Pekdoğan, kadınlarda ise Elif Töre şampiyon oldular

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İbrahim ve Elif şampiyon oldu
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Masa tenisinde Cumhuriyet Kupası KKTC’nin kuruluş yıl dönümü olan 15 Kasım günü federasyon salonunda oynanan Büyükler Ferdi Klasman Turnuvası’yla sahiplerini buldu. Büyük raketlerin gün boyunca seyircilere kaliteli ve seyir zevki yüksek maçlar izlettirdikleri turnuva sonunda şampiyonlar erkeklerde İbrahim Pekdoğan, kadınlarda ise Elif Töre oldu.

Dereceye giren sporcular şöyle;

Erkekler;

1.İbrahim Pekdoğan (Anka Spor Derneği)

2.Güzey Aknar (Anka Spor Derneği)

3.Hasan Bekiroğulları (Ferdi)

3.Tunç Güneralp (Anka Spor Derneği)

Kadınlar;

1.Elif Töre (KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği)

2.Sude Köknel (KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği)

3. Sunay Tufan (Anka Spor Derneği)

3. Kezal Akçatepe (GAÜ)

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