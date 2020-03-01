Güreşin yıldızı Büyükkonuk

Güreş Federasyonu tarafından organize edilen “2020 Yıldızlar Güreş Ligi”ne ait “Coşkun Doğan Serbest Güreş Müsabakaları” yapıldı.
İskele Kapalı Spor Salonunda yapılan müsabakalarda 204 puanla Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü birinciliği elde ederken, 196 puanla Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ikinci, 25 puanla Şahlanspor üçüncülüğü aldı.
MertdoğanSoyalan, Oruç Ertürk, Kemal Bayraktar, Mesut Ayar, Ercan Köse ve Serkan Köse’nin hakemliğinde gerçekleşen müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde başarılı takım ve sporculara ödüllerini Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz verdi.
“Coşkun Doğan Yıldızlar Serbest Güreş Müsabakaları” sonuçları şöyle:
1.Büyükkonuk İsmet Atlı S.K 204 Puan
2.YDÜ 196 Puan
3.Şahlanspor 25 Puan
4.Ottoman S.K 21 Puan