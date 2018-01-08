Zafer UBP’nin

Seçimin galibi yüzde 38.27 oyla UBP oldu. Tarihte ilk kez altı parti Meclis’e girmeye hak kazandı. Yeni hükümetin nasıl kurulacağı ise belirsiz. Ülkede sonucu büyük merakla beklenen seçimin galibi UBP oldu. Resmi olmayan sonuçlara ve açılan sandıkların yüzde 75’ine göre UBP ülke genelinde yüzde 36.5 oy alarak birinci parti oldu. UBP’yi yüzde 21.8 oyla CTP izledi. Seçime ilk kez katılan HP ise yüzde 16.9 oy aldı. TDP yüzde 8.2, DP yüzde 7.6, YDP ise yüzde 6.3 oy alırken, TKP-YG yüzde 2.3 ve MDP ise yüzde 0.09 oy oranıyla baraj altında kaldı. Bu sonuçla tarihte ilk kez altı parti Meclis’e girmeye hak kazandı

Resmi olmayan sonuçlara göre UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP 3, DP 3 ve YDP ise 2 milletvekili çıkaracak. Kazanan vekiller bu akşam ya da yarın açıklanacak. 2013 seçimlerine göre DP dünkü seçimde yüzde 65, CTP ise yüzde 40 civarında oy kaybetti. UBP, 2013 seçimlerine göre oy oranını yüzde 30 artırdı. Kısa bir süre önce kurulan Arıklı başkanlığındaki YDP’nin seçimde DP’ye yakın oy alması büyük bir başarı olarak nitelendirildi.

Seçimin galibi UBP

Ülkede sonucu büyük merakla beklenen seçimin galibi UBP oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre UBP ülke genelinde yüzde 36.5 oy alarak birinci parti oldu. UBP’yi yüzde 21.8 oyla CTP izledi. Seçime ilk kez katılan HP ise yüzde 16.9 oy aldı

TDP yüzde 8.2, DP yüzde 7.6, YDP ise yüzde 6.3 oy alırken, TKP-YG yüzde 2.3 ve MDP ise yüzde 0.09 oy oranıyla baraj altında kaldı. Bu sonuçla tarihte ilk kez altı parti Meclis’e girmeye hak kazandı

Kıbrıs Türk halkı, Cumhuriyet Meclisi’ndeki 50 temsilcisini belirlemek üzere dün sandığa gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimin galibi Ulusal Birlik Partisi (UBP) oldu.

Gazetemizin baskıya girdiği saat 03.00 sıralarındaki sonuçlara ve açılan sandıkların yüzde 75’ine göre UBP ülke genelinde yüzde 36.5 oy alarak birinci parti seçildi. UBP’yi yüzde 21.8 oyla Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) izledi.

Halkın Partisi (HP) ise yüzde 16.9 oy alarak üçüncü parti geldi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) yüzde 8.2, Demokrat Parti (DP) yüzde 7.6 Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ise yüzde 6.3 oy aldı.

İlk kez seçimlere katılan Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) yüzde 2.3 ve Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) ise yüzde 0.09 oy oranıyla baraj altında kaldı.

Bu sonuçla UBP, CTP, HP, TDP, DP ve YDP’den oluşan altı parti Meclis’e girmeye hak kazandı. Bu sonuç Kıbrıs Türk siyasi tarihinde bir ilk oldu.

Oy oranlarıyla birlikte partilerin çıkaracağı milletvekili sayısı da belli oldu.

UBP 21, CTP 12 ve HP 9 milletvekili çıkarırken, TDP 3, DP 3 ve YDP ise 2 milletvekili sahibi oldu. Karma oyların sayımıyla bu oranların az da olsa değişime uğraması bekleniyor.

Ancak seçim sonuçları, yeni hükümet modelinin nasıl olacağı konusunda net bir tablo ortaya çıkarmadı. Bir önceki hükümetin partileri UBP ve DP’nin toplam milletvekili sayısı 24’te kaldı.

CTP ve HP’nin UBP ile koalisyon kurmayacağını daha önce açıklaması ise yeni dönemde ikili koalisyon modelinin uzak ihtimal olacağını gösterdi.

UBP: 36.5

CTP: 21.8

HP: 16.9

YDP: 6.3

DP: 7.6

TDP: 8.2

TKPYG: 2.3

BAĞ: 0.06

MDP: 0.09

Partilerin resmi olmayan milletvekili sayıları

UBP: 21

CTP: 12

HP: 9

TDP: 3

DP:3

YDP:2

Bölgelere göre partilerin oy oranları

Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilen resmi olmayan sonuçlara göre saat 01.30 itibariyle bölgelere göre partilerin oy oranları aşağıdaki gibi oldu.

2018 Erken Genel seçimlerinin gayri resmi olmayan sonuçlarına açılan sandıkların % 50’sine göre partilerin ilçelerde almış olduğu (%)oy oranları ise şöyle oluştu:

Parti Lefkoşa G.Mağusa Girne Güzelyurt İskele Lefke

UBP % 36.2 % 36.5 % 36.4 % 36.7 % 36.4 %36.0

CTP % 20.7 % 20.6 % 20.5 % 20.9 % 20.9 % 21,3

HP % 16,2 %16.0 % 16.3 % 16.1 % 16.0 % 16.1

TDP % 7.8 % 7.7 % 7.8 % 7.4 % 7.5 % 7.4

DP % 8.2 % 8.1 % 8.2 % 8.1 % 8.1 % 8.1

YDP % 7.9 % 8.1 % 8.1 % 8.0 % 8.0 % 8.0

Seçmenlerin yüzde 37.5’i sandığa gitmedi

Ülkede dün gerçekleştirilen erken seçime katılımın fazla olmaması dikkat çekti.

Seçime katılım oranı yüzde 62.40’ta kaldı. Böylece seçmenlerin yüzde 37.5’i oy kullanmadı.

KKTC’de 2013 genel seçimlerinde seçime katılım oranı yüzde 69.61 olarak gerçekleşmişti.

DP ile CTP’de büyük gerileme

2013 seçimlerine göre DP yüzde 65, CTP ise yüzde 40 civarında oy kaybetti. UBP, 2013 seçimlerine göre oy oranını yüzde 30 artırırken, seçime ilk kez giren HP’nin oyları CTP’ye yaklaştı. TDP ise oy oranını korudu

Kısa bir süre önce kurulan YDP’nin seçimde DP’den fazla oy alması büyük bir başarı olarak nitelendirildi. Dünkü erken seçimlere TKP Yeni Güçler adı altında katılan TKP ile BKP’nin oyu 2,3’te kaldı. BKP, 2013 seçimlerinde hiçbir parti ile ittifak yapmadan yüzde 3,15 oy almıştı

Ülkemizde dün gerçekleşen 2018 Milletvekilliği Genel Seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre 28 Temmuz 2013 seçimleri resmi sonuçlarıyla karşılaştırıldığı zaman Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Demokrat Parti (DP) önemli bir oy kaybı yaşadı.

Ulusal Birlik Partisi’nin ise oy oranını son seçimlere göre yüzde 30 oranında artırdığı gözlemlendi. Toplumcu Demokrasi Partisi ise oy oranını korudu.

Öte yandan dün gerçekleşen seçimlerde ilk kez seçime giren iki parti olan Halkın Partisi ile Yeniden Doğuş Partisi’nin aldığı oy oranı dikkat çekici.

Resmi olmayan dünkü seçim sonuçlarına göre; UBP ülke genelinde yüzde 36, 5 oy oranına ulaştı. 2013 seçimlerinde yüzde 27,3 oy alan UBP, bu seçimde oy oranını yüzde 30 oranında artırdı.

Dünkü seçimde CTP ülke genelinde yüzde 21,8’lik oy oranı ile ikinci sırayı aldı. Ancak CTP, 2013 seçimlerinde yüzde 38,3 oy almıştı ve böylece CTP’nin oyu yüzde 40 civarında azalmış oldu.

Yapılan seçimlerde barajı geçen partilerden olan Demokrat Parti, aldığı yüzde 7,6’lik oy oranı ile en çok oy kaybı yaşayan parti oldu. Zira DP, 2013 seçimlerde yüzde 23,1’lik oy oranı ile meclise girmişti. Bu sonuçlara göre DP’nin oy oranı yüzde 65 düşmüş oldu.

Seçime ilk kez giren partilerden olan Halkın Partisi’nin ise aldığı yüzde 16,9’luk oy oranı dikkat çekiyor.

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre dünkü seçim sonucunda dördüncü sırada olan Toplumcu Demokrasi Partisi’nin yüzde 8,2 oy oranı ile 2013 seçimlerine göre oy oranını az da olsa artırdığı görülüyor. TDP, 2013 seçimlerinde yüzde 7,4 oy almıştı.

Öte yandan yine seçime ilk kez giren partilerden olan Yeniden Doğuş Partisi’nin de 6,3’lik oy alması dikkat çekti.

Kısa bir süre önce Erhan Arıklı başkanlığında kurulan YDP’nin örgütsüz şekilde seçimde yılların partisi DP’ye yakın oy alması büyük bir başarı olarak nitelendirildi.

YDP’nin dünkü seçimde özellikle İskele bölgesinde yüzde 13.6 oy alması da büyük dikkat çekti.

Dünkü erken seçimlere TKP Yeni Güçler adı altında katılan TKP ile BKP’nin oy oranı 2,3’te kaldı. BKP, 2013 seçimlerinde hiçbir parti ile ittifak yapmadan yüzde 3,15 oy oranına ulaşmıştı. Dünkü seçimde iki partinin sadece BKP’nin son seçimde aldığı oy oranına ulaşamaması dikkat çeken bir başka nokta oldu.

2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimi gayri resmi sonuçları:

UBP: % 36,5

CTP: % 21,8

HP: % 16,9

TDP: % 8,2

DP: % 7,6

YDP: % 6,3

2013 genel seçim sonuçları: