Satrançta bir ilk yaşanacak

Doç. Dr. Hasan Samani, “Yeni şartlara uyum bağlamında bir ilki gerçekleştirerek online turnuva düzenleme kararı almış bulunmaktayız.” açıklamasını yaptı

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Hasan Samani, “Yeni şartlara uyum bağlamında bir ilki gerçekleştirerek online turnuva düzenleme kararı almış bulunmaktayız.” açıklamasını yaptı.

Doç. Dr. Hasan Samani’nin açıklaması şöyle:

“Bir süredir Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu olarak Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda genel toplum sağlığını korumak adına turnuvalarımızı ve liglerimizi dondurmuş durumdayız.

Ancak, bu dönemde satranç sporcularımız ile eğitmenlerimizin çalışmaları devam etmektedir. Gerek Kulüp ve derneklerimizin düzenlediği online dersler, gerekse oyuncularımızın katıldığı online turnuvalar ile Satranç Sporu salgına ragmen devam etmektedir. Bu bağlamda diğer spor dallarına göre satranç camiası olarak kendimizi şanslı görmekteyiz.

Korona virus salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi toplumumuzun alışık olmadığı bir sosyo-ekonomik ve kültürel yaşamın sürmekte olduğu bu günlerde, biz de Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu olarak yeni şartlara uyum bağlamında bir ilki gerçekleştirerek online turnuva düzenleme kararı almış bulunmaktayız.

Korona virüs sebebiyle evde kalmak durumunda olan sporcularımızın yarışmasını sağlamak ve satranç oynamaya teşvik etmek amacıyla www.lichess.org sitesinde 18 Nisan 2020, Cumartesi günü saat 14.00'da iki farklı kategoride online turnuva düzenleyeceğiz.

Genel Kategori (A) ve 2009 yılı ve sonrası doğumluların yarışacağı B kategorisi olmak üzere iki kategoride düzenlenecek bu turnuvaya ilişkin olarak tüm lisanslı oyuncularımızı sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden bilgilendirmiş durumdayız.

Bu günlerin geçip, derneklerimizde ve salonlarda Satranç oynamanın özlemiyle düzenleyeceğimiz bu turnuvanın sonuçlarını yine basın ile paylaşacağız.“