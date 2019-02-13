90’ların Saç Trendi 2019’a Damga Vurdu

Modayı yakından takip ediyorsanız bu yeni saç aksesuarı trendini gözden kaçırmış olamazsınız. Öyle ki sosyal medyada yıldız gibi parlayan bu aksesuar, tasarımcıların gözdesi haline geldi. Bu sezonun en hit saç trendleri arasına saç klipsleri hızlı bir giriş yaptı.

Günümüzün konjonktürel moda dünyasında trendler asla ölmez. Heidi Klum’ın da dediği gibi bir gün moda olan ertesi gün demode olabilir. Şu an süslü saç tokaları – evet şu çocukken sevdiklerimiz – moda.

İlk olarak 2018 sonlarına doğru Kim Kardashian ve Hadid kardeşlerin saçlarında gördüğümüz bu saç klipsleri 2019 trendleri arasında kendine yer açtı.

Kulak üstü kullanıp tarzınızı yaratın

Çocukluğunuzdan da hatırlayacağınız bu saç klipsleri şu sıralar sık sık karşınıza çıkacak diyebiliriz. 90’ların metal ve arkada tutturulan saç tokalarının yerini hızlıca bu havalı saç klipsleri aldı. Şimdilerde kulak üstü kullanımı da oldukça moda üstelik…

Yakın zamanda Chanel’in 2019 Bahar defilesinde karşımıza çıkan bu trend ardından Simone Rocha, Ashley Williams ve Zadig & Voltaire ile hayat buldu.

Gucci’den saç klipsleri

Yıka çık saçlar için, ertesi gün duş almaya üşenenler için hayat kurtaran bu aksesuarı Gucci de göz ardı etmedi üstelik. Tam 400 dolar değerindeki saç klipsiyle paylaşım yapan ünlü blog yazarı Julie Sariñana’nın ardından sosyal medya adeta yıkıldı.

Kırmızı halıya da saç klipsleri damga vurdu

Saç klipsleri modası hız kesmeden yayıldı ve kırmızı halılara da damga vurdu eblette. Alex Borstein, Caitriona Balfe ve Joanna Newsom gibi yıldızlar ödül töreninde çeşitli saç klipsleriyle ‘modaya takip ediyoruz’ mesajı verdi.

Hayat kurtaran saç klipsleri

Kırmızı halıda dikkat çeken saç klipsleri oldukça sade olarak dikkat çekse de şu sıralar taşlısı, incilisi ve hatta mesaj kaygılı olan saç klipsleri daha ön planda… Üstelik kullanımı da çok kolay; yıka çık saçlar için, ertesi gün duş almaya üşenenler için, bir kot bir t-shirt ile kombinlemek isteyenler için hayat kurtaran aksesuarlar artık her yerde…

Danla Bilic de burada!

Evet Danla Bilic modayı yakından takip ediyor. Madem moda en iddialısından kullanayım emiş olacak ki mesaj kaygılı bir saç tokasıyla ortamlarda boy göstermiş.

Bu trendleri denemek isteyenlere fikir vermesi açısından bazı örnekleri burada bırakıyoruz:

Bunu görünce okul yıllarına gitmemek mümkün mü? Bir zamanların okul takısı şimdilerde en hit trendler arasında

Diğerlerini sade bulanlara böyle renkli taşlı şekiller de mevcut

Hem taşlı hem şekilli olanları da takıp modaya yetişebilirsiniz