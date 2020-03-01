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Lokmacı kapandı, Kermiya’da izdiham oldu

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Rum yönetiminin dört barikatı kapatmasıyla, Kermiya geçiş noktasında dün adeta izdiham yaşandı. Araç kuyruğu kilometrelerce uzadı

Lokmacı kapandı, Kermiya’da izdiham oldu

Rum yönetiminin Corona Virüsü tedbirlerini gerekçe göstererek, 4 barikatta bir haftalığına geçişleri durdurması kararı, dün özellikle Kermiya geçiş noktasında aşırı yoğunluğa neden oldu.

Kapıların açılmasının ardından geçen 18 yılda birçok alanda adanın her iki yarısını da kullanmak zorunda kalan Kıbrıslı Türk ve Rumlar’ın hayatı zehir oldu.

Lefkoşa’da araçlı tek geçiş kapısı olan Metehan kapısı; yaya olarak geçiş yapamayanların araçlı akınına uğradı. Oluşan karşılıklı uzun kuyruklar nedeniyle araç kuyrukları saatlerce ilerleyemedi.

Rum polisinin, daha önce uygulamaya koymadığı KKTC’ye girişlerde kimlik kontrolü yapmaya başlaması uzun kuyruklar oluşmasına neden sağladı.

Adanın iki yanına geçişin artık günlük hayatlarının bir parçası olduğuna vurgu yapan çok sayıda yurttaşlar, ‘temel haklarının kısıtlandığını’ savundu.

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