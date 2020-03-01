Fransa, Baf'taki hava üssünde de yer istiyor

Rum basını Charles De Gaulle uçak gemisinin Doğu Akdeniz’de dolaşması ve Rafale savaş uçaklarının Güney Kıbrıs üzerinde sıklıkla uçmasının Rum-Fransız “savunma işbirliğinin genişlemesi” açısından özel bir öneme sahip olduğunu yazan gazete, Fransa’nın Baf’taki “Andreas Papandreu Hava Üssü”nü de kadroya kattığı saptamasına dikkat çekti

Fransa’nın, RMMO’nun Mari’deki “Evangelos Florakis Deniz Üssü”nden sonra “Rafale” savaş uçaklarının kullanması için Baf’taki “Andreas Papandreu Hava Üssü”ne de ilgi gösterdiği haber verildi.

Haftalık Kathimerini gazetesi, Charles De Gaulle uçak gemisinin 6 gün boyunca Limasol Limanı’nda demirlemesinin rutin bir ikmal/personeli dinlendirme ziyareti olmadığını, gemi kaptanının Limasol Limanı’nda düzenlediği ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de katıldığı davette “kinayeli” bir şekilde “bizi bölgede daha çok göreceksiniz” dediğine dikkat çekti.

Paris’in Güney Kıbrıs-Fransa “savunma işbirliğini, “hayati önemde” gördüğüne ve bu işbirliğinin deniz ile sınırlı kalmadığına dikkat çekilen haberde, Fransa’nın, RMMO’nun deniz altyapılarına yoğun ilgi göstermesinin üzerinden geçen bir buçuk yıl içerisinde önemli adımlar atıldığını, Mari’deki deniz üssünün büyük savaş gemilerini barındıracak şekilde geliştirilmesi için, karasal altyapıların da dahil askerî uzmanlar tarafından yapılan projenin tamamlandığını kaydetti.

Charles De Gaulle uçak gemisinin Doğu Akdeniz’de dolaşması ve Rafale savaş uçaklarının Güney Kıbrıs üzerinde sıklıkla uçmasının Rum-Fransız “savunma işbirliğinin genişlemesi” açısından özel bir öneme sahip olduğunu yazan gazete, Fransa’nın Baf’taki “Andreas Papandreu Hava Üssü”nü de kadroya kattığı saptamasına dikkat çekti.

Gazete, Rum hava savunma sisteminin sınandığı tatbikat sırasında bir Rafale tipi Fransız savaş uçağının yer hizmeti almak üzere “Andreas Papandreu Hava Üssü”ne indiğini hatırlattı ve “Hava üssünün Fransız Rafale’ler tarafından kullanılmasıyla savunma işbirliğinin genişletilmesi düşüncesi olduğu yolunda bilgiler var. Fransız savaş uçaklarının Milli Muhafız Ordusu’nun üs bölgesindeki tesislerini kullandığı bilgisi de var” ifadesine yer verdi.

RUM YÖNETİMİ “BÖLGEDEKİ DENGELER BOZULMASIN” DİYE ÇOK DİKKATLİ

Rum yönetiminin, “bölgedeki dengeleri bozmamak” için RMMO altyapıların kullanılmasını da içeren “savunma işbirlikleri konusunda çok dikkatli” göründüğüne işaret eden gazete, şu ifadelere de yer verdi:

“Savunma Bakanlığı Andreas Papandreu Hava Üssü’nün Fransızlar tarafından kullanıldığı bilgisini doğrulamıyor. Aynı taktik ABD kuvvetlerinin Baf’ta bulunuyor olması konusunda da izleniyor. Hükümet, daimi varlık söz konusu olmadığından, üçüncü ülkelere kolaylık sağlandığından söz ediyor. Ancak askerî analistler son dönemde Kıbrıs toprağında yapılan faaliyetlerden edinilen verilerin, Milli Muhafız Ordusu altyapılarının olumlu değerlendirilmesinin Batı’dan ilgiyi yoğunlaştırdığına dikkat çekiyor. İkinci olumlu değerlendirme doğrudan; görünmez taraftan çıkıp askerî açıdan gelişmiş başka ülkelerle işbirliği yapıyor görünen Milli Muhafız Ordusu’yla ilgilidir.”