Dr. Dizdarlı vurguladı: “Virüs, Ada’ya geldi mi araya duvar örseniz fayda vermez. Virüslerin pasaporta vizeye ihtiyacı olmaz. Sağlığı politik istismar konusu yapmak asla kabul edilemez”

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı sınır kapılarındaki geçişlerin geçici olarak askıya alınmasını değerlendirdi.

Dizdarlı'nın açıklaması şöyle:

“Kapıların kapanması meselesi

Geçiş kapılarının yarısının, tek yönlü alınan bir kararla kapatılması gerçekten de iyi niyetten uzaktır. Ortaya konulan gerekçelerse tamamen mesnetsizdir. İşin ilginç yanı daha fazla kapı açılsın toplumlar birbirleriyle daha kolay görüşüp kaynaşsın diye çabalayan Birleşmiş Milletler nerdeyse nötr bir açıklama yaparak olayı geçiştirmiştir. Oysa önce 3 Şubat’ta, toplum liderlerinin de katkısı ile yapılan, iki toplumlu sağlık komitesine, iki taraftan da uzmanlar çağırılmış ve “Bir ada ülkesi olmamız nedeniyle her taraf kendi hava ve deniz limanlarını kontrol ederse ara bölgede fazladan bir tedbir almaya gerek olmadığı” kararı alınmıştı. Aynı kararda “Devamlı iletişim ve dayanışma içinde olmaya ve bir vaka görülmesi halinde birbirini haberdar etme” kararını da bağlamışlardı. Nitekim 20 Şubat’ta yapılan ikinci toplantıda da konu bir daha görüşülüp alınan kararlar teyit edilmişti. Sonrasında karşılıklı olarak şüpheli çıkan bizde iki onlarda bir vaka birbirine bildirilmiş, ancak hastaların negatif çıkması üzerine ekstra tedbir gündeme gelmemiştir. Karar uyarınca bizim tarafın Lokmacı geçiş noktasına koyduğu termal kamera da çalıştırılmayıp deniz limanlarımızdan birine aktarılma çalışması yapılmıştır. Doğrusu, Ada’da ve Türkiye ‘de henüz hiçbir vaka görülmemişken alınan bu bilim dışı kararın politik olmadığını anlamamak için ultra ahmak olmak gerekir. Virüslerin bir taraftan öteki tarafa geçmek için kapı tercihi yapacağını düşünmek dahi bunun kanıtıdır. Eğer korku miskin diye bunu yaptılarsa onları daha gerçekçi adımlar atmaya davet ederim. Bizim karşılıklı geçiş noktalarımızı değil, salgının adeta patladığı İtalya’ya ve yeni yeni patlamaya başladığı Yunanistan’ a kapılarını kapatmaya, uçak seferlerini kaldırmaya salık veririm. Corona elbet bize de ulaşacaktır. Ne kadar geç ulaşırsa o kadar iyidir. Biz bir ada ülkesi olarak şanslıyız ve giriş kapılarımızı iyi kollarsak bunu başarırız. Yoksa virüs Ada’ya geldi mi araya duvar örseniz fayda vermez. Virüslerin pasaporta vizeye ihtiyacı olmaz. Sağlık siyasete ve siyasetçiye terk edilemeyecek kadar önemlidir. sağlığı politik istismar konusu yapmak asla kabul edilemez.