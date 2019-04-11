Gönyeli üst geçit projesi Mayıs’ta hazır

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, hava koşullarının büyük bir zorluk çıkarmadığı takdirde Gönyeli Alt-Üst Geçit Projesi’nin Mayıs ayının ilk günlerinde trafiğe açılacağının müjdesini verdi

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin Gönyeli Alt-Üst Geçit Projesi davasında, yıkım talebini reddederek, tazminat kararı vermesinin hemen ardından projenin bitirilmesi için başlatılan çalışmalar tam gaz sürüyor.

İş araçları, trafiğe kapalı alanda asfalt işlemi yaparken, ekipler projenin bir an önce tamamlanması için yoğun çaba sarf ediyor.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli de bu çalışmaları yakından inceliyor. Benli sık sık bölgeye giderek incelemelerde bulunuyor.

Ahmet Benli, mahkeme süreci tamamlanan Lefkoşa Güzelyurt anayolu üstündeki alt-üst geçit projesi ile ilgili dün gazetecilere bilgi verdi.

Trafik akışının rahatlatılması ve güvenliğin sağlanması ile ilgili hazırlanan alt-üst geçit projesinin ihale edildiğini kaydeden Benli, Projenin hayata geçirilmesi sürecinde yaşanalar hakkında bilgi verdi, gelinen noktada yargı sürecinin tamamlandığını anımsattı.

Benli “davacı tarafın taleplerinden olan yapının yıkılması talebi tümden reddedilmiş veya buna mukabil 2 milyon 100 bin Sterlin tazminat talebi tümden reddedilmiştir” dedi.

Yargı sürecinin belediyenin beklediği şekilde tamamlandığını belirten Benli, bu süreçte başta Gönyeli halkı olmak üzere, yolu kullanan tüm vatandaşların işkence çektiğini kaydetti, gösterdikleri sabır için teşekkür etti.

Gönyeli Belediye Başkanı üst geçidin açılış tarihiyle ilgili öngörüsünü de açıkladı.

PROJE MAYIS’TA BİTEBİLİR

Benli “eğer iklimsel koşullar büyük bir zorluk çıkartmazsa, süreçte beklenmedik olaylar yaşanmazsa Mayıs ayının ilk günleri gibi gerekli güvenlik tedbirlerini de alarak bu üst geçitti trafiğe açabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

Servis yollarında da ciddi tahribat olduğuna dikkat çeken Benli, üst geçidin trafiğe açılmasının ardından bu yolların da hızlı bir şekilde bakıma alınacağını, yaya yolları, bisiklet yolları ve peyzaj düzenlemelerinin de devam edeceğini söyledi.

YENİ KÖPRÜ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Ahmet Benli, yeni projeleri hakkında da bilgi verdi. Alt geçidin güney istikametindeki çembere ve devamında polis okulunun bulunduğu kavşağa çıktığını kaydeden Benli, bu yolun Yeni Kent bölgesinde yaşayanların faydalanması için çevre yoluna bağlanması gerektiğini söyledi.

Benli “Burada yeni bir köprüye ihtiyaç var. Onun da teknik çalışmalar tamamlandı. Yapısal faaliyeti ve maliyeti çok daha küçük olacak. Tahminim bir-iki ay içinde ihalesini de yapıp yolun eksik kısımlarını tamamlayarak trafik akışını çok daha fonksiyonlu hale getireceğiz ve Gönyeli yeni bir giriş arteri daha kazanacak” dedi. Yapılan projelerin Belediyenin sorumluluğunda olmadığını, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının sorumluluğunda olduğunu belirten Benli, Belediye’nin yetki alarak söz konusu projeleri hayata geçirdiğini anlattı.