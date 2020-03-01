Barikatta isyan

Rum yönetiminin Corona Virüsü tedbirlerini gerekçe göstererek, dört barikatı bir haftalığına kapatması, tepki topladı. Kıbrıslı Türkler ve Rumlar, Lokmacı barikatında eylem yaptı. Rum eylemciler, polislerin kurduğu bariyeri devirerek ara bölgeye geçti

Rum Yönetimi, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki 4 sınır kapısını, bir haftalığına kapattı. Koronavirüse karşı tedbir iddiasıyla kararlaştırılan uygulama dün sabah saat 06.00’da başladı.

Rum tarafı, açık olan sınır kapılarında, yine saat 06.00’dan itibaren sağlık ekipleri görevlendirdi.

4 sınır kapısının kapatılmasıyla, Metehan Sınır Kapısı’nda yoğunluk artarken; Rum sağlık birimleri, kapıya takviye ekipler gönderdi.

Metehan, Ledra Palace, Pirgo, Beyarmudu ve Akyar sınır kapılarından geçişler devam ediyor.

Öte yandan Kıbrıs Rum yönetiminin Corona Virüsü tedbirlerini gerekçe göstererek, 4 barikatta bir haftalığına geçişleri durdurması tepki topladı.

Lokmacı Sınır Kapısı’nın her iki tarafında, karara karşı dün eylem yapıldı.

Rum tarafında Ledra Caddesi’nde toplan grup, geçişi engellemek için konan demir parmaklıkları aşıp ara bölgeye girdi.

Grup, saat 12:00’de, “bölünmüşlük” ve Rum hükümetinin kararı aleyhine sloganlarla, Ledra Caddesindeki sınır kapısında toplandı.

Ledra Caddesi’ndeki sınır kapısında toplanan Kıbrıslı Rum eylemciler polis ekiplerinin kurduğu bariyeri devirerek ara bölgeye geçti. Eylemciler, ara bölgede Kıbrıslı Türk eylemcilerle kucaklaştı, Türkçe ve Rumca birlikte “Kıbrıs’ta barış engellenemez” sloganları atıldı, oturma eylemi gerçekleştirdi.

Kıbrıslı Rum eylemciler, belki de ilk kez kendi hükümetlerinin aldığı bir karara karşı ayağa kalktıklarını, barış mücadelesini görmezden gelen bu kararı tanımadıklarını söyledi, Kıbrıs’ı ortak yurt olarak kabul eden herkesi destek vermeye çağırdı.

Barikattaki eylemde konuşan aktivist Christina Valanidou, Kıbrıslı Rum yönetiminin tavrının keyfi olduğunu söyledi, “İletişim kurmamızı istemiyorlar ve tavrımızı test ediyorlar, barışseverleri sınıyorlar” dedi.

Barikattaki eylem 13:55 itibarıyla tamamlanırken, Kıbrıslı Rum polisleri barikatı yeniden kapattı. Yağmurla birlikte eylemciler de dağıldı, sembolik olarak, az sayıda eylemci yağmura rağmen barikatta bekleyişini sürdürdü.

Barikattaki eyleme CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da katıldı, bu kararın doğru olmadığını söyledi.

Öte yandan Unite Cyprus Now İnisiyatifi üyesi Kıbrıslı Rum barış aktivistleri, Lokmacı barikatının kapatıldığı sırada, eylem yaptı, kararın geri alınasını talep etti.