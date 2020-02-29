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Paşaköy’de gergin maç

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Mesarya ile Gençler Birliği arasında oynanan maçta zaman zaman gergin anlar yaşanırken, 13 sarı kartın çıktığı maçta Mesarya yöneticisi Mehmet Ali Topaloğlu kırmızı kart gördü

Paşaköy’de gergin maç

K-PET Birinci Ligde haftanın en önemli maçı olan lider Mesarya ile 5. Gençler Birliği arasında Paşaköy 100. Yıl Stadında oynanan maçta zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Özellikle ikinci devrede gerilen oyunda saha içi karıştı. 13 sarı kartın çıktığı maçın 73. Dakikasında Gençler Birliği futbolcusu Neval ile Mesaryayöneticisi Mehmet Ali Topaloğlu arasında sözlü başlayan tartışma sonrasında bir anda saha içi karıştı. Yaklaşık 5 dakika süren gerginlikler sonrasında hakem Emre Öztaşlı,Mesarya yöneticisi Mehmet Ali Topaloğlu’na kırmızı kart gösterirken, Neval’ı da sarı kartla cezalandırdı.

Gençler Birliği teknik direktörü Hasan Topaloğlu, sinirlerine hakim olamayan Neval’ı hemen oyundan alarak futbolcusunun kırmızı kart görmesini engelledi. Daha sonra başlayan maç, 2-1 Mesaryaleyhine sonuçlandı.

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