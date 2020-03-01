Mormenekşe zevkten dört köşe

Mormenekşe, zayıf rakibi Ozanköy’ü 4 farkla geçerek play out hattından oldukça uzaklaşırken, Ozanköy direk düşme tehlikesi yaşamaya devam etti

K-PET Birinci Ligin 21. Hafta maçında Cemal Balses Stadında oynanan ve İsmail Ercan’ın yönettiği maçta Mormenekşe, Ozanköy’ü 4 -0 mağlup etti.

Maçın başından itibaren üstün oynayan Mormenekşe, zayıf rakibi Ozanköy’ü 4 farkla geçerek play out hattından oldukça uzaklaşırken, Ozanköy direk düşme tehlikesi yaşamaya devam etti.

Mormenekşe maçın ilk devresini kaptan Gökay’ın penaltıdan ve Emre Kuvvetlişahin’in golleriyle 2-0 önde tamamladı.

İkinci devrede de üstün olan Mormenekşe, Burak Tünsay ve kaptan Gökay’ın yine penaltıdan attığı gollerle maçı 4-0 kazandı.