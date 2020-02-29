Mesarya Süper Lige geliyor

Mesarya ile Gençler Birliği arasında oynanan maçı Mesarya, Ferhat ve Arda’nın golleriyle 2-1 kazanarak, Süper Lig yolunda önemli bir engeli daha aşarken, Gençler Birliği yara almaya devam etti

Yer: Paşaköy 100. Yıl Stadı

Hakemler:Emre Öztaşlı, Mustafa Çukur, Hakan Gök

Mesarya: Hasan, Abdullah, Orhan, Yusuf, Çağdaş, Mustafa, Cemal(Okan), Ferhat, Halil, Arda, İbrahim (Mehmet)

Gençler Birliği: Hamit, Mehmetali, Ertan, Emre, Berhan, Bülent, Serhan, Ahmet, Neval(Sertan), Kadir(Bülent), Serkan(Erdoğan)

K-PET Birinci Ligde haftanın en önemli maçı olan lider Mesarya ile 5. Gençler Birliği arasında Paşaköy 100. Yıl Stadında oynanan maçı 2-1 kazanan Mesarya,K-PET Süper Lig yolunda önemli bir engeli daha aştı.

Soğuk, yağmurlu ve rüzgârlı bir havada oynanan maç, yetersiz tribünlere rağmen iyi sayıda bir seyirci kitlesi önünde oynandı. Futbolcuların gergin olduğu maçta hakem Emre Öztaşlı oyunu kontrol etmek için sarı kartlarına başvurdu.

Maçın ilk devresinde rüzgârı arkasına alarak oynayan Mesarya daha etkili olmasına rağmen gol konuk ekip Gençler Birliği’nden geldi. Ahmet Kara, 28’de kafa ile takımını öne geçirdi. 0-1

Golden sonra baskısını sürdüren Mesarya, 32’de Ferhat ile güzel bir gol bulurken, ilk devre 1-1 sona erdi.

Maçın ikinci devresinde rüzgârı arkasına alarak oynayan Gençler Birliği karşısında Mesarya kontrollü oynarken, İbrahim Çıdamlı’nın önderliğinde rakip kalede etkili oldular. Özellikle sol kanattan Orhan – İbrahim ikilisi ile ev sahibi ekip sık sık atak geliştirdi. Maçın 64. Dakikasında Arda Sözcü takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

Buna karşılık Gençler Birliği, organize atak geliştirmekte zorlanırken, Mesarya savunmasında Yusuf, Çağdaş ve kaleci Hasan Piro, etkili oyunlarıyla rakibe gol şansı tanımadılar. 10 dakika uzatmanın oynandığı maçın 98. dakikasında Bülent Tur’un klas frikiği de direği yalayarak dışarı gidince maç 2-1 sona erdi.