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Kaymaklı’ya kaymak gibi galibiyet

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Küçük Kaymaklı, resmi maçlardaki mağlubiyetlerine Çetinkaya karşısında son verirken, geriye düştüğü maçı kazanarak derbiden 3 puan almanın mutluluğunu yaşadı. Galibiyete hasret kalan Çetinkaya, play out hattında sıkıntıda kalmaya devam etti

Kaymaklı’ya kaymak gibi galibiyet

Stad: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Yusuf Bakar, Emre Çevikdal

Küçük Kaymaklı: Salih Ökten ,Taner Bingöllü ,Yusuf Özbahar (Dk.64 M. Nazik) Osita ,Rifat (Dk.88 Emre) Mehmet Öztürk ,Okafor (Dk.90 Mehmet Göçben) Barkın ,Berkem ,Bahadır Çetinkaya: Kani Çeliker ,Serkan ,Tunç (Dk.79 Mehmet Söker) Hakan ,Mustafa ,James Doğukan ,Allen (Dk.55 Toykan) Batuhan ,Emek (Dk.84 Özcan)

Goller: Dk.23 Rifat Hacıarifoğlu, Dk.80 Barkın Özaşık, Dk.90+3 Emre Nazik (Küçük Kaymaklı), Dk.7 Allen (Çetinkaya)

K-Pet Süper Ligin 21. haftasında Küçük Kaymaklı ile Çetinkaya,Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Derbi mücadelesinde Çetinkaya maçın başında öne geçmesine rağmen Küçük Kaymaklı bulduğu gollerle maçı 3-1 galibiyetle tamamlayarak 3 puanı alarak derbiyi kazanan taraf oldu.

Çetinkaya 7. dakikada Allen ile öne geçerken Kaymaklı bu gole 23. dakikada Rifat ile yanıt verince ilk yarı1-1 bitti.

İkinci devrenin son bölümünde 80. dakikada Barkın Özaşık mükemmel bir gol atarken skor 2-1 oldu. Kaymaklı galibiyetini perçinleyen gol, 90+3. dakikada Emre Nazik’ten geldi. 3-1

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