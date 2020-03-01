Hamitköy gençleri, ikinci devrede kazandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U21 Süper Ligi'nde Hamitköy,Cihangir’i konuk etti.

Esat Erdoğmuş Stadında oynanan ve Mümtah Bayraktar’ın yönettiği ve 5 kırmızı kartın çıktığı maçta Hamitköy, Cihangir’i2-1 mağlup etti.

Çekişme içerisinde geçen maçta Cihangir, Aktan Birkay ile ilk devreyi 1-0 önde tamamladı. Hamitköy, ikinci devrede Cuma Kılınç ve Hamit Can’ın golleriyle maçı 2-1 kazandı.

Maçın son bölümünde sinirler gerilirken, Hamitköy’den Adem Hacet, Cihangir’den Ali Kahraman, Mustafa Seleker, Berkay Emirkan ve maç sonunda Burak Gökkaya, hakemden kırmızı kart gördüler.