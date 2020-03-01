Gönyeli, Ocağı da yaktı

Gönyeli, Türk Ocağı karşısında Sylla ve Felix’in golleriyle üst üste 5. galibiyetini aldı. Maça 6 ilk 11 futbolcusundan yoksun çıkan Türk Ocağı’ndan Remzi ile Ali Özbahar da maç sırasında sakatlanınca takım mağlup oldu. Türk Ocağı teknik direktörü Ahmet Dedekorkut, maç sonunda, Gönyeli taraftarlarının küfürlerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi

Stad:Gönyeli Stadı. Hakemler:Kerem Eran,Ali Akçınar,Hüseyin Özaşık,Hakan Muhtaroğlu. Gönyeli:Kemal,Azat,Mahmut,Kahraman,Raif(Sabri),Tufan,Chırıstıan,Barada,Felix,Mehmet(Eray), Süleyman(Yağış) Türk Ocağı:Hüseyin,İlker,Bilal,Kaan,Mehmet Uçar(Akın),Ali Özbahar(Emre),İbrahim,Ali Avcısoyu,Remzi(Mehmet Şimşek),Deniz, Oha. K-PET Süper Ligin yirmi birinci haftasında karşılaşan Gönyeli ve Türk Ocağı takımları arasındaki müsabakayı, ev sahibi Gönyeli 2-1 kazandı.Maçın genelinde daha etkili ataklar geliştiren Gönyeli, aldığı bu galibiyetle puanını 25'e yükselterekv10.sıraya yerleşti.Türk Ocağı ise 42 puanda kalarak 3. sıraya geriledi. 23. dakikada konuk takımın kullandığı köşe atışında Remzi'nin vurmuş olduğu kafa şutu az farkla dışarı gitti. 25. dakikada sağ taraftan gelişen Gönyeli atağında Felix'in kale alanı içerisine yapmış olduğu ortayı iyi takip eden Barada kafayla topu filelere gönderdi.1-0. 34.dakikada organize gelişen Gönyeli atağında Chırıstıan'ın ceza alanı dışından çekmiş olduğu şutu kaleci Hüseyin yatarak önledi. 67.dakikada gelişen Türk ocağı atağında, Gönyeli defansı topu çıkarmakta zorlanınca, topu önünde bulan İlker kale alanı içerisinden çektiği sert şutla skora dengeyi getirdi.1-1. 90.dakikada ani gelişen Gönyeli atağında Felix kaleciden de sıyrıldıktan sonra çektiği şutla takımını 2-1 öne geçirdi. 90+4. dakikada orta sahadan atılan uzun topla kaleciyle karşı karşıya kalan Barada'nın çekmiş olduğu şut, kaleci İbrahim'den döndü.