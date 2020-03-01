Gol yok, puan var

Baf Ülkü Yurdu sezon başından bu yana ilk kez kalesinde gol görmediği maçta, Göçmenköy karşısında 2. Devrenin ilk puanını aldı. İstikrarsız sonuçlar almaya devam eden Göçmenköy, Kenneth’in son dakikada direkten dönen şutu ile büyük şanssızlık yaşadı

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı. Hakemler: Osman Özpaşa, Mehmet Öztürk, Cemal Sarı BafÜlkü Yurdu: Erdoğan, Fikri(Mehmet dk.90+2), İbrahimHatay, HüseyinTaşçı, Ömer(Metin dk.79), Adeola Kossi, Doğan, Cevdet(Tahsin dk. 75), Hasan, Issac Göçmenköy: Ozan, Erol( Mevlut dk. 62), Rifat, Lawal, Ömer, Rahmi, Ahmet Hatay, Kenneth, Kemal Uçaner, Okoli (A.Coşkun dk. 77), Fikret(Ali dk. 82) K-PET Süper Ligin yirmi birinci haftasında karşılaşanBaf Ülkü Yurdu ile Göçmenköy, Güzelyurt Üner Berkalp Stadında oynadıkları maçı 0-0 berabere tamamlayarak birer puan aldılar. 21. dakikada Göçmenköy’den Lawal’ın ayağında fazla tuttuğu topu alan Kossi tek başına ceza alanına girdikten sonraki sert vuruşunda top üstten dışarı gitti. 31. dakikadaki Göçmenköy atağında Fikret’in pasında topla buluşan J.Okoli ceza alanı içinde rakibinden kurtulmasına rağmen topu farklı şekilde dışarı attı. 43. dakikada J. Okoli’nin pasında Kenneth yerden vurdu, kaleci Erdoğan için kolay top oldu. 45+2. Dakikada Göçmenköy’den J.Okoli’nin pasında Kenneth sert vurdu kaleci Erdoğan iyi yer tutarak topa sahip oldu. 54. dakikada Baf Ülkü Yurdu’ndan Adeola’nın pasında Cevdet takımının yakaladığı en önemli pozisyonda kaleci ile karşı karşıya topu farklı şekilde üstten dışarı attı. 65. dakikada Göçmenköy’den Ömer’in sağdan ortasında K.Uçaner kafa ile vurdu top üstten dışarı gitti. 85. dakikada ani gelişen Baf Ülkü Yurdu atağında Adeola’nın pasında Kossi sert vurdu, kaleciden sekip boşta kalan topu Rahmi kornere atarak tehlikeyi önledi. 90+4. dakikada Göçmenköy’den Kenneth’in sağ taraftan kale çizgisine yakın bir yerden orta şut karışımı vuruşunda top direk dibine vurarak oyun alanına döndü.