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Gol atan kazanır

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Karşıyaka, Yalova deplasmanında daha etkili oynamasına rağmen maçı son dakika golüyle kazanan Yalova oldu

Gol atan kazanır

Niyazi ERGÜLEN

K-PET Birinci Ligin 21. Hafta maçında Tahsin Mertekçi Stadında oynanan ve Serkan Şimşek’in yönettiği maçta Yalova, Karşıyaka’yı 1-0 mağlup etti.

Düşük tempoda oynanan maçta Karşıyaka, Yalova deplasmanında daha etkili oynamasına rağmen maçı son dakika golüyle kazanan Yalova oldu.

Maçın ilk devresi 0-0 tamamlanırken, ikinci devrenin uzun bölümü de golsüz geçildi. Oyuna 88’de giren Yasin Bitik, maçın son anlarında attığı golle takımına 3 puanı getiren golü kaydetti. 1-0

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Mesarya SK

21

14

6

1

46

15

31

48

2.

Yonpaş Dumlupınar TSK

21

13

4

4

40

9

31

43

3.

Yalova SK

21

11

7

3

36

16

20

40

4.

Girne Halk Evi

21

11

6

4

42

24

18

39

5.

L. Gençler Birliği SK

21

11

3

7

39

28

11

36

6.

Maraş GSK

21

9

5

7

32

25

7

32

7.

Esentepe KKSK

21

8

8

5

33

27

6

32

8.

Dörtyol SK

21

8

7

6

36

28

8

31

9.

Mormenekşe GBSK

21

9

4

8

33

36

-3

31

10.

Karşıyaka ASK

21

7

6

8

25

30

-5

27

11.

Görneç KSK

21

6

7

8

34

38

-4

25

12.

Lapta TBSK

21

7

2

12

30

36

-6

23

13.

Çanakkale TSK

20

4

6

10

23

42

-19

18

14.

Ozanköy SK

21

5

3

13

20

47

-27

18

15.

Bostancı Bağcıl SK

21

3

8

10

25

33

-8

17

16.

Doğancı SK

20

0

0

20

0

60

-60

0
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