Gol atan kazanır

Niyazi ERGÜLEN
K-PET Birinci Ligin 21. Hafta maçında Tahsin Mertekçi Stadında oynanan ve Serkan Şimşek’in yönettiği maçta Yalova, Karşıyaka’yı 1-0 mağlup etti.
Düşük tempoda oynanan maçta Karşıyaka, Yalova deplasmanında daha etkili oynamasına rağmen maçı son dakika golüyle kazanan Yalova oldu.
Maçın ilk devresi 0-0 tamamlanırken, ikinci devrenin uzun bölümü de golsüz geçildi. Oyuna 88’de giren Yasin Bitik, maçın son anlarında attığı golle takımına 3 puanı getiren golü kaydetti. 1-0
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
21
|
14
|
6
|
1
|
46
|
15
|
31
|
48
|
2.
|
21
|
13
|
4
|
4
|
40
|
9
|
31
|
43
|
3.
|
21
|
11
|
7
|
3
|
36
|
16
|
20
|
40
|
4.
|
21
|
11
|
6
|
4
|
42
|
24
|
18
|
39
|
5.
|
21
|
11
|
3
|
7
|
39
|
28
|
11
|
36
|
6.
|
21
|
9
|
5
|
7
|
32
|
25
|
7
|
32
|
7.
|
21
|
8
|
8
|
5
|
33
|
27
|
6
|
32
|
8.
|
21
|
8
|
7
|
6
|
36
|
28
|
8
|
31
|
9.
|
21
|
9
|
4
|
8
|
33
|
36
|
-3
|
31
|
10.
|
21
|
7
|
6
|
8
|
25
|
30
|
-5
|
27
|
11.
|
21
|
6
|
7
|
8
|
34
|
38
|
-4
|
25
|
12.
|
21
|
7
|
2
|
12
|
30
|
36
|
-6
|
23
|
13.
|
20
|
4
|
6
|
10
|
23
|
42
|
-19
|
18
|
14.
|
21
|
5
|
3
|
13
|
20
|
47
|
-27
|
18
|
15.
|
21
|
3
|
8
|
10
|
25
|
33
|
-8
|
17
|
16.
|
20
|
0
|
0
|
20
|
0
|
60
|
-60
|
0