GG’nin, Karadağ’da dünyası karardı

Lefke, Karadağ’da konuk ettiği Gençlik Gücü’nü Esosa ve Kasım’ın 2 golleriyle mağlup ederek oldukça rahatladı. Sahada kaleci Raif haricinde oldukça isteksiz oynayan Gençlik Gücü futbolcuları mağlubiyete razı oldular. Kurtarışlarıyla farkın büyümesini önleyen kaleci Raif, penaltıdan takımının tek golünü de atan futbolcu oldu

Yer: Karadağ 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Ali Özer, Olgun Canik, Sertan Alkın

Lefke: Salih, Candy, Semih, Y. Şipal(Selçuk), Esosa, Kasım(Mert), Mustafa, Aykut(Armstrong), Mehmet, Yakup, Okorie,

GG: Raif, Mehmet Kaygısız(Hikmet), Erdoğ, Aşkın, Sezgin, Arif, Lawrance(Erin), Kolanji, Prince, Ümitcan,, Muhammed(Tayfun)

GOLLER: Dk. 26 Esosa, dk. 76 ve 74 Kasım(Lefke), Dk. 33(pen)Raif(G.Gücü)

K-PET Süper Ligde 20. HaftadaKaradağ 16 Ağustos Stadında Lefke, Gençlik Gücü’nü 3-1 mağlup ederek 31 puanla 7. Sıraya yükselirken, Gençlik Gücü son sırada kaldı.

10. dakikada sağ taraftan gelişen G.Gücü atağında Ümitcan rakibinden kurtuldu, ancak ceza alanı içinden kötü vurarak topu dışarı attı.

22. dakikadaki Lefke atağında Semih rakip ceza alanının hemen dışında düşürüldü. Kazanılan Serbest vuruşta Kasım mükemmel vurdu kaleci Raif köşeye giden topu kornere atmayı başardı.

26. dakikada Lefke öne geçti. Kaleci Raif’in kısa düşen degajında topu alan Esosa topla birlikte rakip ceza alanına girdikten sonra yerden düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek takımın 1-0 öne geçirdi.

33. dakikada skora denge geldi. Gelişen atakta kaleci Salih kendi ceza alanı içinde rakip futbolcu P.Boateng’i hatalı bir çıkışla düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan kaleci Raif takımına beraberliği getiren golü attı 1-1

37. dakikada Lefke’den Kasım’ın altı pas içerisinden vuruşunda kaleci Raif topu kornere attı.

39. dakikada Lefke’den bu kez Esosa vurdu Raif yine başarılı oldu ve topu uzaklaştırdı.

45. dakikada G.Gücü’nden Sezgin’in kullandığı kornerde kaleci Salih topa sahip olmak isterken top elinden kaçıp ağlara gitti. Ancak hakem Salih’e Kolanji’nin faul yaptığı gerekçesi ile gol geçersiz sayılı.

55. dakikada Candy’nin ortasında Okorie yakın mesafeden kafa ile topu dışarı attı.

66. dakikada Lefke’nin kazandığı serbest vuruşta Kasım’ın köşeye giden topunu kaleci Raif mükemmel bir refleksle kornere atmayı başardı.

76. dakikada Lefke’den Candy sağ taraftan rakip ceza alanı içindeki arkadaşı Kasım’a iyi bir top attı. Kasım da klasına yakışır br hareketle rakibinden kurtularak topu ağlara yollayınca Lefke bir kez daha öne geçti.2-1

84. dakikafa fark 2’ye çıktı. Esosa’nın pasında topa bekletmeden vuran yine kasım oldu ve takımını 3-1 öne geçiren golü attı.

86. dakikada gelişen G.Gücü atağında Kolanji’nin altı pas içerisinden vuruşunda kaleci Salih ayakları ile müdahale ederek rakibine gol şansı tanımadı.