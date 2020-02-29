Futbol camiası, acıları paylaştı

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-PET Süper Lig ve K-PET Birinci Ligde dün oynanan maçlardan önce saygı duruşu yaptırdı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin ikinci katında bulunan Kalp Damar Cerrahisi Bölümünde meydana gelen yangın dolayısı ölen 3 vatandaşımız ve Suriye’nin İdlibkentinde, Esad rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 Mehmetçik anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Bu arada Atatürk Stadında oynanan Yenicami – Binatlı maçında gol atan Binatlı futbolcuları asker selamı ile şehitleri andılar.