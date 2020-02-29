banner411
banner69
Mesarya Süper Lige geliyor
Mesarya Süper Lige geliyor
1 0
Dörtyol’a üç Dum Dum kurşunu
Dörtyol’a üç Dum Dum kurşunu
2 0
 
Pulyacılar’ın kupa mutluluğu
Pulyacılar’ın kupa mutluluğu
59 0
Kayıp Alman turist için Alsancak bölgesinde arama yapıldı
Kayıp Alman turist için Alsancak bölgesinde arama yapıldı
26 0
Girne'de Koop kazandı
Girne'de Koop kazandı
27 0
27 0
153 0
banner374

Futbol camiası, acıları paylaştı

banner27

Futbol camiası, acıları paylaştı

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-PET Süper Lig ve K-PET Birinci Ligde dün oynanan maçlardan önce saygı duruşu yaptırdı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin ikinci katında bulunan Kalp Damar Cerrahisi Bölümünde meydana gelen yangın dolayısı ölen 3 vatandaşımız ve Suriye’nin İdlibkentinde, Esad rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 Mehmetçik anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Bu arada Atatürk Stadında oynanan Yenicami – Binatlı maçında gol atan Binatlı futbolcuları asker selamı ile şehitleri andılar.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.