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Farkın adı Girne

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Farkın adı Girne

K-PET Birinci Ligin 21. Hafta maçında Mete Adanır Stadında oynanan ve İsfendiyar Açıksöz’ün yönettiği maçta Girne Halk Evi, Görneç 4-0 mağlup etti.

Maça fırtına gibi başlayan Girne Halk Evi ilk 7 dakikada 3 gol attı. Girne Halk Evi’nin gollerini Esin Sonay, Hamis Çakır ve Saydam Soy kaydederken, devre 3-0 tamamlandı.

İkinci devrede kontrollü oynayan Girne Halk Evi, tempoyu yükseltmezken, devrenin hemen başında Yunus Emre’nin golüyle maçı 4-0 kazandı.

Girne Halk Evi, aldığı galibiyetle play off hattında yükselişini sürdürdü. Görneç ise düşüşünü sürdürürken, play out hattında kaldı.

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