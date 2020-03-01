Farkın adı Girne

K-PET Birinci Ligin 21. Hafta maçında Mete Adanır Stadında oynanan ve İsfendiyar Açıksöz’ün yönettiği maçta Girne Halk Evi, Görneç 4-0 mağlup etti.
Maça fırtına gibi başlayan Girne Halk Evi ilk 7 dakikada 3 gol attı. Girne Halk Evi’nin gollerini Esin Sonay, Hamis Çakır ve Saydam Soy kaydederken, devre 3-0 tamamlandı.
İkinci devrede kontrollü oynayan Girne Halk Evi, tempoyu yükseltmezken, devrenin hemen başında Yunus Emre’nin golüyle maçı 4-0 kazandı.
Girne Halk Evi, aldığı galibiyetle play off hattında yükselişini sürdürdü. Görneç ise düşüşünü sürdürürken, play out hattında kaldı.