Dörtyol’a üç Dum Dum kurşunu

Süper Lig hedefinde olan Dumlupınar konuk olduğu 1. Lig’in güçlü ekibi Dörtyol karşısında 3-0 öne geçerken kalesinde arka arkaya 2 gol görerek zor anlar yaşamasına karşın sahadan 3-2 galip ayrıldı

Stad: Dörtyol Stadı Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Emre Çevikdal, Yusuf Bakar Dörtyol: Süleyman, Volkan(Doğan), Salih, Ali Özay, Olcay, Ömer (İskender), Hakan(Melih), Osman, Berkant, Hakan, Ayberk. Dumlupınar: Türkan, Emre, Abbas, İsmail, Ndiaye(Turgut Kaan), Hicabi, Burak Sarıkaya, Eyüp, Özgür(Hüseyin Kayalılar), İbrahim (Burak), Mert. Goller: Dk. 5 Mert, Dk. 41 İbrahim, Dk. 51 Özgür (Pen.)(Dumlupınar), Dk. 56 Ayberk (Pen.), Dk. 66 Melih (Dertyol) İbrahim DALOĞLU K-Pet 1. Lig’in önemli karşılaşmasında Dörtyol’a konuk olan Süper Lig hedefindeki Dumlupınar, 3-2 galip ayrılarak Süper Lig yolunda önemli bir galibiyete imza attı. Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk Dumlupınar takımı oldu. Dk. 5 Dumlupınar atağında ceza sahasında topla buluşan Mert güzel bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 0-1 yaptı. Oyunun orta saha mücadelesi şeklinde geçtiği ilk yarının son beş dakikasında Dumlupınar 2. golünü buldu. Dk. 41 Sağ kanattan gelişen atakta Mert’in pasıyla ceza sahası önünde buluşan Burak’ın ara pasında İbrahim ceza sahası içinde topu ağlara göndererek skoru 0-2 yaptı. Dk. 45 Dörtyol atağında ceza sahasında defansın topa elle müdahalesi sonrasında hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Hakan’ın şutunda kaleci Türkan topu çelerek gole izin vermedi. İlk devre 2-0 Dumlupınar üstünlüğünde tamamlandı. Dk. 51 Dumlupınar’ın soldan gelişen atağında ceza sahasına giren İbrahim, Dörtyol defansından Volkan’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Özgür topu ağlara göndererek skoru 0-3 yaptı. Dk. 56 Dörtyol atağında Dumlupınar ceza alanı önünde topla buluşan Burak’ın defans arkasına attığı ara pasına hareketlenen Osman, Dumlupınar defansının müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı bu sefer Ayberk kullanarak topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek skoru 1-3 yaptı. Dk. 66 Sol kanattan Dörtyol atağında Osman’ın pasıyla Dumlupınar ceza sahasına giren Burak son çizgiye kadar inerek ortaya kestiği topa arka direkte Melih ayak koyarak topu ağlara gönderdi. 2-3 Dk. 90 Hızlı gelişen Dumlupınar atağında Mert’in Dörtyol defansı arkasına sarkan Hüseyin Kayalılar’a pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hüseyin topu auta atınca maç 2-3 sona erdi.