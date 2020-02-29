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Doğan, Düzkaya’yı Billy ile geçti

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Doğan Türk Birliği, 10 kişi tamamladığı maçta, ligde düşme hattında yer alan Düzkaya’yı Billy’nin golüyle mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi. Düzkaya ise rakibinin eksik kalmasını değerlendiremeyerek önemli bir fırsatı yitirdi

Doğan, Düzkaya’yı Billy ile geçti

Yer: Mete Adanır Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Özal Çağlayan, Engin Akkagün

DTB: Cem, Aydın, Serhan, Selim(Rasaq), Çağrı, Koral (Ahmet), Erdinç, Sercan, Weston, Ali, Billy

Düzkaya: Ali, Binya, Okan, Talat, Ahmet Can, Salih, Yunus, Bekir, Keita, Yannick(Uğur), Ahmet Karal

Gol:BillyDk 73 (DTB)

KK: Erdinç, Dk 60 (DTB)

K-PET Süper Ligin 21. haftasında Doğan Türk Birliği, Erdinç’in kırmızı kart gördüğü maçtakonuk ettiği Düzkaya’yı, Billy’in attığı tek golle 1-0 yendi.

Dk. 20, Ahmet Can'ın ortasına Keita 6 pas içinde kafayı vurdu. Kaleci Cem mutlak golü önledi.

Dk. 27, Billy sağ kanattan topu kale içine ortaladı. Weston boş kale yerine topu dışarı gönderdi.

Dk. 33, Aydın topu Binya'nin önünden çaldı, sağda Billy ile buluşturdu. Billy kaleye kaldırdı. Weston vuramadan Okan topu kornere attı.

Dk.40, Erdinç' in köşeye gönderdiği topu kaleci Ali tokatlayarak gol olmasını önledi.

Dk.43, topla buluşan Billy altı pastan topu üstten dışarı attı.

Dk.60 daha önce 42 de sarı kart gören Erdinç, 61 de Salih'e sert girince 2.sarıdan kırmızı kartla oyun dışına çıktı.

Dk.66 Billy'in pası ile buluşan Weston boş kale yerine topu dışarı gönderdi.

Dk.77, Rasaq sağdan ortaladı. Sol çaprazda topla buluşan Billy’ninsert şutu ağlara gitti. 1-0

Dk.85, Yunus sol çaprazdan sert vurdu. Top ön direkten geri gelince maç 1-0 tamamlandı.

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