Deplasman fatihi Esentepe

Esentepe,17 yaşındaki Şükrü Erdoğan’ın yıldızlaştığı ve 2 gol attığı maçta Lapta’yı deplasmanda mağlup etti

Richard BEALE

K-PET Birinci Ligin 21. Hafta maçında Şehit Şevket Kadir Stadında oynanan ve Hüseyin Özkan’ın yönettiği maçta Esentepe, Lapta’yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Genç yıldızŞükrü Erdoğan, Esentepe'nin zorlu Maraş ve Mesaryamaçları öncesinde 3 çok önemli puan kazanmasını sağladı. Maç orta sahaağırlıklı olarak geçerken, Lapta kontrolü daha fazlaelinde tuttu. Ancak ilk yarının tek golü 45. Dakikada Şükrü'den geldi. 0-1

Lapta, Esentepe'nin savunmasınınkötü oynadığıdakikalarda baskısını artıran Lapta,55. Dakikada Kemal Göktaş ileberaberliği yakaladı. 1-1

Esentepe’nin, tecrübeli defans oyuncuları Şahin ve Nersin, savunmayı toparlarken,Esentepe de oyuna ağırlığını koymaya başladı.

84. uzun topu kovalayan Kağan, kaleci Emrah'ın yanından topu gönderdi. Şükrü meşin yuvarlağı ağlara göndererek direğin takımını yeniden öne geçirdi. 2-1 Maçın 90. dakikasında Esentepe’den Kağan kırmızı kart gördi.