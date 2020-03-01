BTM finalinin adı: Dikmen - İncirli

BTM Birinci Lig Beyaz Grupta play off finali oynayacak takım belli oldu. Dikmen Gücü, Tufan Çerçioğlu'nun yönettiği Dr Fazıl Küçük Stadındaki maçta şampiyon Değirmenlik'i 6 - 3 mağlup ederek grubu 28 puanla 2. sırada tamamladı.

Maçta Dikmen’in gollerini Okan, Ardahan, Sabri, Batuhan, Oytun ve Osman’dan geldi.Değirmenlik'in gollerini ise Cem Kaygısız 2 ve Eren Kabidan attı.

Dikmen Gücü ile İncirli arasında oynanacak olan BTM Birinci Lig play off final maçının tarihi ilerleyen günlerde açıklanacak.