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BTM finalinin adı: Dikmen - İncirli

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BTM finalinin adı: Dikmen - İncirli

BTM Birinci Lig Beyaz Grupta play off finali oynayacak takım belli oldu. Dikmen Gücü, Tufan Çerçioğlu'nun yönettiği Dr Fazıl Küçük Stadındaki maçta şampiyon Değirmenlik'i 6 - 3 mağlup ederek grubu 28 puanla 2. sırada tamamladı.

Maçta Dikmen’in gollerini Okan, Ardahan, Sabri, Batuhan, Oytun ve Osman’dan geldi.Değirmenlik'in gollerini ise Cem Kaygısız 2 ve Eren Kabidan attı.

Dikmen Gücü ile İncirli arasında oynanacak olan BTM Birinci Lig play off final maçının tarihi ilerleyen günlerde açıklanacak.

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