Binatlı’nın, Başkent neşesi

Binatlı, zorlu Yenicami deplasmanından,Mehmet Neşe’nin galibiyet golüylehayati bir 3 puan çıkardı. Berkem’in savunmada yıldızlaştığı maçta Habibi de hatasız oynadı. Takım olarak kötü oynayan Yenicami’de John Ebuka başta olmak üzere yabancı futbolcular sahada etkisiz kaldılar

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı Hakemler: Mustafa Öztugay, Halil Canaloğlu Yenicami: Ercan,Mehmet Göktaş,Hüseyin,John Ebuka,Abaka(Dk.75 Mahmut Amasyalı),Yasin,Tansel (Dk.66 Hasan Evren),Hasan Ulukök, Farouk(Dk.46 Mahmut İneci),Mehmet Altın, Aminu Binatlı: Yunus,Habibi,Debola,Moses,Muammer,Mustafa,Bayram (Dk.3 Ayhan),Berkem,Abdullah (Dk.74 Serkan),Mehmet Ali (Dk.57 Mehmet Neşe), Tuğrul Goller: 14.Dk Mehmet Altın K.K, 79.Dk Mehmet Neşe (Binatlı)- 49.Dk Mehmet Altın (Yenicami) İsmet KARAOSMAN K-Pet Süper Lig’in 21.haftasında Yenicami’ye konuk olan Binatlı zorlu mücadeleden galip ayrılmayı başararak son derece kritik bir üç puanla haftayı kapattı. Binatlı’da Berkem defansta oynadığı hatasız oyunu ve kritik müdahaleleriyle galibiyetin mimarlarından oldu. Binatlı’ya galibiyeti getiren golleri Mehmet Altın (kendi kalesine) ve Mehmet Neşe kaydetti. Yenicami’nin tek golü ise Mehmet Altın’dan geldi. 14.Dk: Binatlı’da kazanılan köşe atışını kullanan Muammer’in ceza sahasına gönderdiği falsolu top Mehmet Altın’a çarparak filelere gitti. Yenicami 0-1 Binatlı 49.Dk: Yenicami’de Hasan Ulukök köşe atışını kullandı ve topu ceza sahasına ortaladı. Mehmet Altın’ın kafa vuruşunda top filelere gitti. Yenicami 1-1 Binatlı 53.Dk: Yenicami atağında Mehmet Altın’ın orta şut karışımı vuruşunda top direkten geri geldi. 79.Dk: Binatlı atağında Mustafa Süzgen’in pasında ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Mehmet Neşe vuruşunda topu filelere gönderdi. Yenicami 1-2 Binatlı