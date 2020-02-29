Yenilmez armada Engelsiz yürekler

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Birinci Ligin 18.haftasında karşılaştığı Bornova Barışgücü karşısında parkeden 24 sayı farkla 70-46 ile galip ayrılan KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ligdeki 18.galibiyetini aldı.
Sezonun bitimine 4 hafta kala ilk 3 sırada yer almayı garantileyen ve Süper Lige resmen katılma hakkı kazanan KKTC Engelliler, geriye kalan 4 maçından da galip gelerek namağlup şampiyon olarak sezonu tamamlamayı hedefliyor.
Bu arada KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı maça, Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde çıkan yangında hayatlarını kaybeden 3 vatandaşımız ve Suriye’nin İdlib kentinde şehit olan askerlerin anısına “Başımız Sağolsun” pankartıyla çıktı.