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Yenilmez armada Engelsiz yürekler

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KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Birinci Ligin18. haftasında 18. galibiyetini aldı

Yenilmez armada Engelsiz yürekler

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Birinci Ligin 18.haftasında karşılaştığı Bornova Barışgücü karşısında parkeden 24 sayı farkla 70-46 ile galip ayrılan KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ligdeki 18.galibiyetini aldı.

Sezonun bitimine 4 hafta kala ilk 3 sırada yer almayı garantileyen ve Süper Lige resmen katılma hakkı kazanan KKTC Engelliler, geriye kalan 4 maçından da galip gelerek namağlup şampiyon olarak sezonu tamamlamayı hedefliyor.

Bu arada KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı maça, Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde çıkan yangında hayatlarını kaybeden 3 vatandaşımız ve Suriye’nin İdlib kentinde şehit olan askerlerin anısına “Başımız Sağolsun” pankartıyla çıktı.

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