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Cumhurbaşkanlığına ilk aday Boran

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde 2020 yılı Nisan ayında yapılması muhtemel Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ülkedeki patiler aday belirlemek amacıyla nabız yoklarken ilk aday isim aylar öncesinden adaylığını açıklamış durumda.

Cumhurbaşkanlığına ilk aday Boran

Haspolat sakini Dr. Ahmet Boran, Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu son günlerde yapmış olduğu ziyaretlerle duyurmaya başladı.

Bize ulaşan bilgilere göre geçtiğimiz Cuma günü Haspolat İlkoklu’nu ziyaret edip görüşlerini aktaran D. Ahmet Boran, ülkenin her alanda başarılardan başarılara koşabileceğini bunun için planlarının hazır olduğunu belirterek destek istemiş.

1967 yılı Gazimağusa doğumlu olan Dr. Ahmet Boran, Türkiye’de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olup yurt içi ve yurt dışında birçok poliklinik, sağlık merkezi ve hastanede görev yaptı.

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