Bu nasıl bir umursamazlık?

Ülkede bazı sürücülerin kural tanımamaları ya da umursamazlıkları, trafikte kaosa neden oluyor.

Çatalköy’de Eminağa Gardens önünde dün kompresörü bozulan ve stopları kilitlenen bir TIR, saat 12.30’dan dün gece saatlerine kadar yol içinde kaldı.

TIR’a gün boyu gereken müdahalenin yapılmaması nedeniyle bölgedeki trafik kilitlendi. TIR’ın yol açtığı kaos nedeniyle bölgeye trafik polisi gönderildi.

Daha ciddi görevlerde olması gereken polislerin bu tür umursamazlık yüzünden saatlerce trafiği yönlendirmek zorunda kalması, vatandaşların da tepkisini çekti.

Öte yandan Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan ulaşan duyarlı bir vatandaşımız geçtiğimiz gün şahit oldukları fotoğraftaki park şekliyle ilgili görüşlerini paylaşarak sitem etti.

Mağusa'lı vatandaşımız bu aracın bir okulun park yerinde bulunduğunu belirterek “Bu vatandaşımızı kutlamak gerek. Zira olağanüstü park yeteneği var. TIR’dır sanki da bu araba. Üç kişinin yapacağı park alanını kapattı” dedi.

Bu araç sahibinin bu şekilde park etme lüksünü ve rahatlığını nereden bulduğunu sorgulayan duyarlı vatandaşımız, “Park sorunu yaşanmasa bile bu şekilde park etme hakkı yoktur” diyerek herkese biraz daha duyarlı olma çağrısında bulundu.