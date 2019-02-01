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“Böyle park mı olur?”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir duyarlı sürücümüz, bazı araç kullananların trafik işaretlerini veya yollardaki çizgileri bilmediğini savunarak, bize gönderdiği fotoğrafla sitemlerini dile getirdi.

“Böyle park mı olur?”
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Lefkoşa’dan bize ulaşan vatandaşımız, geçtiğimiz gün Köşklüçiftlik bölgesinin en işlek caddelerinin birinde fotoğrafladığı bu araç ile ilgili “Araç, Dereboyu’nun en işlek yeri olan Ledra Palace ışıklarının oraya yakın bir köşeye park edildi ve bu araç sürücüsü bunu bir kaç defadır yapıyor” dedi.

Bu araç sürücüsünün hem ara sokaktan çıkmaya çalışanların görüşünü engellediğini hem de ara sokağa dönmeye çalışanları engellediğini ifade eden duyarlı sürücümüz, “Köşeden çıkarken gelen araç hiçbir şekilde bizleri görmüyor, biz de geleni görmüyoruz” diye konuştu.

Ayrıca fotoğrafta da görüldüğü gibi yolda çift sarı çizgi olduğunu belirten vatandaşımız, bunun anlamının ise yol boyunca park yapılamaz anlamına geldiğini, fakat bu sürücünün bundan bir haber olduğunu savundu.

Bu şekilde yol ağzına park eden sürücüler nedeniyle trafiğin zaman zaman kilitlendiğini de söyleyen vatandaşımız, herkesi park yaparken iki kere düşünmeye davet etti.

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