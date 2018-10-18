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Seni bu çubukla deşeriz

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Erdemli’de yaşlı bir kadının evine girerek kadının ağzını kapattıktan sonra üzerindeki altınları, ardından da dolaptaki 7 bin TL’yi çalan iki kişi tutuklandı. Hırsızların kadını “Bu olayı bildirirsen, seni öldürürüz” diye tehdit ettiği ortaya çıktı

Seni bu çubukla deşeriz
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Evrim KAMALI

Erdemli’de meydana gelen “Soygun” , “Şiddet tehdidi” , “ Geceleyin ev açma” ve Tecavüzkar alet taşıma” suçlamaları ile tutuklanan zanlılar Mehmet Çetin ve Yunus Emre Bebek, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Aytaç Çebi olayla ilgili bulguları aktardı. Çebi, 15 Ekim’de saat 01.00’de Erdemli’de Nermin Hasdağ’a ait yaşlı kadının ikametgahın kapısını hasar yapmadan açıp, içeriye giren faili meçhul kişinin, konu ikametgahın yatak odasında yatan müştekinin ağzını eli ile kapatıp, üzerinde bulunan iki adet yüzük, bir adet kolye ve küpeleri aldıklarını anlattı. Polis memuru Aytaç Çebi, Neriman Hasdağ’ın elbise dolabında bulunan 7 bin TL ve cüzdanındaki 400 TL’yi çaldıklarını belirtti. Çebi, soyguncunun elindeki metal çubuğu kadına göstererek, “Bu olayı birine bildirirsen, seni öldürürüz. Seni bu çubukla deşeriz” diyerek, şiddet tehdidinde bulunduklarını mahkemeye aktardı.

Olayla ilgili Mehmet Demir ve Yunus Emre Bebek’in ifade verdiğini söyleyen Çebi, tahkikatın çok yönlü devam ettiğini kaydetti.Çebi, zanlıların iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan Mehmet Çetin ve Yunus Emre Bebek, suçlamaları reddetti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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