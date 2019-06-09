Barolar Birliği, Mağusa’da bir avukat ofisinin kurşunlanması olayını sert bir dille kınadı

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Mağusa’da bir avukat ofisinin kurşunlanması olayını sert bir dille kınadı.

Esendağlı, adaya doluşan suç çetelerine karşı sessiz kalmayacaklarını belirterek, gerekli mücadelenin yapılacağını söyledi.

Esendağlı, şu açıklamayı yaptı:

“Kimdir bunlar? Bu memlekette ne işleri var? Bu cüreti nerden buluyorlar? Bu kadar hoyratça suç işlemelerini, insan tehdit etmelerini, kimler teşvik ediyor, kimler buna göz yumuyor? Sıkı bir şekilde takip edeceğiz. Ülkemize çöreklenmiş olan bu tip şebekelere, onları getirenlere, kullananlara, ülkenin böyle bir yapıya dönüşmesine izin verenlere karşı açıkça mücadele etme zamanı geldi de geçiyor bile. Çocuklarımıza yaşanabilir bir ülke bırakabilmek için, bu mücadele hepimizin görevi”

Mağusa’da, 1 Haziran tarihinde sabaha yakın 03:00 – 04:00 saatleri arasında boş bir ofise ateş açılmıştı.

Sönmez Sokak üzerinde bulunan Themis isimli binadaki kullanılmayan boş bir ofise, kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından 3 el ateş edilerek camları hasara uğratılmıştı.

Öte yandan 1 Haziran 2019 tarihinde saat 03.15 raddelerinde Gazimağusa’da İlker Karter Caddesi üzerinde bulunan bir binanın kullanılmayan 22 nolu ofisinin ateşli silah ile 3 el ateş edilerek camlarının kırılması olayı ile ilgili tutuklanan S.O, Y.B, F.B, İ.S, V.B ve M.G önceki gün ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı.

İddia makamı adına hazır olan savcı Ahmet Özlemler meselenin tahkikatını yapan Müft. Muavini Halil Seven’i tanık kürsüsüne çağırdı.

Seven şahadetinde, zanlı 1,2,3 ün ayni tarihte Girne’de ikamet ettikleri evde tespit edilerek tutuklandıklarını, zanlı 1’in gönüllü, zanlı 2 ve 3’ ün de birer açık ifade verdiklerini, zanlı 4 ve 6’nın da derdest emri gereği 4.6.19 tarihinde tutuklandığını aktardı. Zanlı 5’in başka bir mesele ile ilgili Lefkoşa’da tutuklu olması nedeniyle oradan teslim alındığını belirten Seven zanlı 6’nın evinde yapılan aramada bulunan 1 adet 9 mm çapında canlı merminin emare olarak alındığını aktardı. Süreç içerisinde zanlı 1 suçunu kabul eder nitelikte ikinci bir gönüllü ifade verdiği, birçok kamera görüntüsü ve ifadeler de alındığına vurgu yaptı.

Olayın ciddiyetine değinen Müft.Muavini Seven olayın Türkiye-Güney Kıbrıs-İngiltere bağlantılı organize işlenmiş bir suç olduğuna vurgu yaptı. 4 günlük sürede 5 gönüllü ifade, 2 açık ifade, 20 ifade alındığını, olay mahallinde 3 adet boş kovan, 3 adet deforme mermi çekirdeğinin emare alındığını belirtti. Seven zanlıların 46 kez telefon görüşmesi yaptıklarını, gelen raporların incelenmekte olduğunu belirtti.

Seven birisi İngiltere’de olmak üzere 3 şahsın daha aranmakta olduğuna vurgu yaptı.

Daha sonra savcı Ahmet Özlemlerin tahkikatla ilgili sorularını kendinden emin bir şekilde cevaplayan Seven dikkat çekici noktalara da değindi.

Seven şahadetinde zanlı 2’nin cep telefonundan yaptığı incelemede, zanlı 2’nin Güney Kıbrıs telefon hattından yurt dışında bulunan ve olayın direktifini veren V.Ç tarafından arandığının tespit edildiğini, zanlı 4 ve 5 in birbirlerine ters düşer ifade verdiklerini hangisinin doğruyu söylediğinin tespitine çalışıldığını belirterek kullanılan silahın henüz bulunamadığına vurgu yaptı,

Konu binada bulunan ve kıdemli bir savcıya ait olduğu belirtilen 22 nolu boş ofisin hedef şaşması sonucu kurşunlandığına dair tespitimiz var diyen Seven esas hedefin aynı binada bulunan ve bayan bir avukatın kullanımında bulunan ofisin olduğunu belirtti.

Türkiye, İngiltere ve Güney Kıbrıs ile yazışmaların yapıldığına değinen Seven daha sonra savunma avukatlarının sorularını yanıtladı.

Yargıç Umut İnan, 6 zanlının 7 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.