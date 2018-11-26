Kapalı Maraş’tan çaldıkları eşyalarla yakalandılar

Kapalı Maraş’taki binalardan çalınan ve tasarruflarında bulundurdukları çeşitli malzemeleri bir Rum vatandaşına satmaya çalışırken yakalanan zanlı Mustafa Çelik ve Adil Erden tutuklandı

Gamze PİR BAYKUR

Kapalı Maraş’taki binalardan çalındığı düşünülen çok sayıdaki çeşitli malzemeleri tasarruflarında bulunduran ve konu malzemeleri bir Rum vatandaşına satmaya çalışırken suçüstü tespit edilen zanlı Mustafa Çelik ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında Uzman Çavuş olan zanlı Adil Erden tutuklandı. “Hırsızlık mal tasarrufu” suçlamasıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Çelik ile Erden aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

POLİS: “ELİMİZDE, ZANLILARIN KONU MALZEMELERİ KAPALI MARAŞ’TAN TEMİN ETTİKLERİ BİLGİSİ VAR”

Meselenin tahkikat memuru, 24 Kasım 2018 tarihinde Mağusa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesinin aldığı ihbar üzerine Korkuteli köyünde zanlı Mustafa Çelik’in evine gittiğini söyledi. Tahkikat memuru, CÖŞ ekibinin konu eve gittiklerinde zanlı Mustafa Çelik ve Adil Erden ellerinde tutukları Rumca yazılı tabelaları Güney Kıbrıs’ta sakin Yorgo isimli kişiye ait MKE 867 plakalı aracın bagajına koydukları esnada tespit ettiklerini açıkladı. Evde yapılan aramadaise 4 adet Rumca yazılı reklam tabelası, 10 adet tahta üzerinde Rumca yazılı reklam afişi, 1 adet sandık, 27 adet Rumca yazılı ve yazısız cam şişe bulunarak emare alındığını belirten tahkikat memuru, zanlıların tutuklandığını söyledi. Tahkikat memuru,ellerinde zanlıların konu malzemeleri Kapalı Maraş’tan temin ettikleri yönünde bilgi bulunduğunu ifade ederek, konu ile ilgili araştırma yapacaklarını belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden tahkikat memuru, zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi nöbetçi Yargıcı Zehra YalkutBilgeç, zanlı Mustafa Çelik ile Adil Erden’in tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.