Evinde 9 parça eski eser bulundu

Beyarmudu köyünde Hasan Küçükbergamalı’nın evinde polis tarafından yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Zanlı, söz konusu parçaların babadan oğla geçen aile yadigarı olduğunu iddia etti

Gamze PİR BAYKUR

Beyarmudu köyündeki evinde polis ekiplerince yapılan aramada eski eser olduğuna inanılan 9 adet muhtelif parça bulunan Hasan Küçükbergamalı tutuklandı. “Kanunsuz eski eser tasarrufu” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı Küçükbergamalı tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanırken, zanlı konu parçaların babadan oğula geçen aile yadigarı olduğunu beyan etti.

EVİNDE 9 PARÇA BULUNDU

Meselenin tahkikat memuru, 4 Eylül tarihinde zanlı Hasan Küçükbergamalı’nın Beyarmudu köyündeki evinde polis ekibince arama yapıldığını söyledi. Zanlının evinde yapılan armada 1 adet Osmanlı savaş kılıcı, 1 adet kuş motifli heykel, 2 adet at ve adam motifli heykel, 1 adet cam vazo, 1 adet yüzük, 2 adet taşlı metal kutu, 1 adet kase ve 1 adet metal kap bulunduğunu açıklayan tahkikat memuru, zanlının tutuklandığını açıkladı. Tahkikat memuru, zanlının konu parçaların babadan oğula kalan aile yadigarı olduğu için eski eser olup olmadığını bilmediğini beyan ettiğini söyledi. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın devam ettiğini ancak zanlının etki etme olasılığının bulunmadığını ifade eden tahkikat memuru, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine Gündüz, zanlı Hasan Küçükbergamalı’nın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına, 3 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 2 KKTC vatandaşının 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.