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Dört aydır savcılığa dosya gitmedi

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Evrak sahteleme, sahtekarlıkla para temini, cürüm dosyası kapatmak için sahte tanık yaratmak rüşvet almaktan görevden uzaklaştırılan polis eski baş müfettişi Ali Savaş Altan ve suç ortağı olduğu iddia edilen işadamı Çağın Mullaoğlu ile ilgili dava dosyalarının savcılığa henüz gönderilmediği öğrenildi.

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Dört aydır savcılığa dosya gitmedi
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Bilindiği üzere Altan ve Mullaoğlu tutuklanarak yargılanmak üzere dört ay önce mahkemece serbest bırakılmıştı.

Öte yandan Altan ve Mullaoğlu, tutuklanmadan önce Diana Kar adlı Ukraynalı bir kadın turist vizesiyle adaya gelmiş ve Diana Kar’a dönemin polis müfettişi olan Ali Savaş Altan’ın girişimleriyle muhaceret izninde bir ay uzatma yapılmıştı. Diana Kar’a Hamitköy’de bir site kiralanmış ve ulaşımı için de RHA plakalı araçlar kullanılmıştı.

Daha sonra Ali Savaş Altan’la birlikte Çağan Mullaoğlu’nun evrak sahteleme suçundan gözaltına alınmasının ardından Diana Kar, ülkeden çıkış yapmıştı.

Bir süre sonra Diana Kar adlı kadın Kuzey Kıbrıs’a gelmiş ancak Ercan’dan ülkeye girişine izin verilmemişti. Giriş yasağına tepki gösteren Diana Kar “Eğer adaya giremezsem her şeyi anlatacağım” diye tehditlere bulunmuştu. Kar’ın şimdi de KKTC’de bir avukatla görüşüp bazı yetkili kişilerle ilgili açıklamalarda bulunacağını ilettiği ve adaya dönmesi için dava açacağı öğrenildi.

Söz konusu kadının kendisine ev kiralayan kişilerle yüzleşmeye geleceğini söylediği iddia edildi.

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