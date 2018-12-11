Devlet laboratuarındaki vurgun zanlıları ifade vermedi

Devlet Laboratuarı Dairesi’nde satın alma sorumlusu olarak görev yapan Nazife Türel’in sahte belge hazırlayarak eniştesi Ali Özören’in şirketi adına fatura hazırlayarak hesabına 178 bin TL yatmasını sağladıkları için tutuklanan zanlılar ifade vermedi

Evrim KAMALI

Devlet Laboratuarında meydana geldiği iddia edilen yüklü miktarda para vurgunu ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Ali Özören ve Nazife Türel dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarılıp, teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Umut Kulle, Nazife Türel’in “Resmi sahte belge düzenleme”, “Resmi Sahte belgeyi Tedavüle sürme” , “Sahtekarlıkla para temini”, “Kamu görevlisinin görevini kötüye kullanması” suçları ile methaldar olduğunu belirtti. Kulle, zanlı Ali Özören’in ise “Resmi sahte belge düzenleme”, “Resmi Sahte belgeyi Tedavüle sürme”, “Sahtekarlıkla para temini” suçları ile ilgili soruşturma kapsamında olduğunu söyledi. Polis memuru Kulle, 2016 yılı içerisinde Devlet Laboratuvarı Dairesi’nde satın alma sorumlusu olarak görev yapan zanlı Nazife Türel’in yetkili merciler tarafından herhangi bir talep olmamasına rağmen olmayan bir Bakanlar Kurulu kararıyla eniştesi olan zanlı Ali Özören’in direktörü olduğu Narcisse Ltd’in GCMS/MS ve 8040 Headspace GC isimli cihazları Devlet Labaratuvarı için ithal edeceğini belirterek, taşınması kurulumu ve teknik servis konuları ile ilgili olarak sahte bir sözleşme hazırlayarak KKTC’de faaliyet gösteren Dorhan Medikal Ltd’e imzalattıktan sonra bahse konu cihazların ithali için Dorhan Medikal Ltd. den zanlı Ali Özören’in hesabına 178,000 TL yatmasını sağlayarak sahtekarlıkla para temin etmişler ve sahte sözleşmenin Vergi dairesinde pullanmasını sağlayarak sahtelemiş oldukları resmi belgeyi tedavüle sürdüklerini anımsattı.Kulle, soruşturmanın 11 Haziran 2018 tarihinde Sağlık Bakanlığı’nın talebiyle başlatıldığını ve devam ettiğini söyleyerek, her iki zanlının mahkemeden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını kaydetti.Kulle, iki zanlının da ifade vermediğini söyledi. Zanlıların etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirten Kulle, KKTC vatandaşı olan zanlıların mahakemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, iki zanlının da yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları, 5’er bin TL nakdi teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı birer kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.